Sjálfbærni íslensks heilbrigðiskerfis til framtíðar er í uppnámi að mati forseta á Heilbrigðisvísindasviði Háskóla Íslands. Ekki sé hægt að standa við áform um fjölgun nema í heilbrigðisgreinum vegna niðurskurðar stjórnvalda.
Áform hafa verið uppi um að fjölga nemendum innan heilbrigðisvísindasviðs Háskóla Íslands til að koma í veg fyrir skort á heilbrigðisstarfsfólki á landinu.
„Undanfarin ár hefur skortur á heilbrigðisstarfsfólki í landinu aukist meðal annars vegna örrar fólksfjölgunar og öldrunar þjóðarinnar. Stjórnvöld hafa bent á að mannekla í heilbrigðiskerfinu muni aukast verulega á komandi árum og hafa því kallað eftir því að íslenskir háskólar fjölgi nemum í heilbrigðisgreinum,“ segir í aðsendri grein forsetanna á Vísi.
Þessir forsetar og forstöðumenn undirrituðu greinina:
Unnur Anna Valdimarsdóttir, forseti Heilbrigðisvísindasviðs
Arna Hauksdóttir, forstöðumaður Miðstöðvar í lýðheilsuvísindum
Berglind Eva Benediktsdóttir, forseti Lyfjafræðideildar
Bjarni Elvar Pétursson, forseti Tannlæknadeildar
Heiða María Sigurðardóttir, forseti Sálfræðideildar
Helga Bragadóttir, forseti Hjúkrunar- og ljósmóðurfræðideildar
Ólafur Ögmundarson, forseti Matvæla- og næringarfræðideildar
Sólveg Ása Árnadóttir, formaður Námsbrautar í sjúkraþjálfun
Sædís Sævarsdóttir, forseti Læknadeildar
Til að hægt sé að fjölga nemendunum þurfi hins vegar að fylgja fjármagn þar sem námið sé afar kostnaðarsamt vegna klínískrar þjálfunar, umfangsmikilla sérhæfðra innviða og fjölda sérfræðinga sem þarf til kennslu. Undirstaða velferðarkerfisins sé vel menntað heilbrigðisstarfsfólk.
„Fjölgun nema kallar óhjákvæmilega á fjölgun háskólakennara og frekari fjárfestingar í innviðum og húsnæði.“
Fjárskortur Háskóla Íslands hefur áður verið til umfjöllunar og hækkun skársetningargjalda við skólann er til skoðunar. Forsetarnir benda á að í fjárlögum fyrir árið 2026 bætist við aðhaldskrafa á Háskóla Íslands upp á eitt prósent. Það sé samhliða auknum útgjöldum vegna húsnæðis og launahækkana.
„Þessi niðurskurður skaðar kjarnastarfsemi Háskóla Íslands og er grafalvarlegur fyrir Heilbrigðisvísindasvið sem þegar hefur verið vanfjármagnað svo árum skiptir og neyðist nú til að að skera enn frekar niður, fresta nauðsynlegri nýliðun kennara og endurnýjun innviða.“
Afleiðingin sé að áform Háskóla Íslands um að fjölga nemendunum séu í uppnámi og þar af leiðandi „sjálfbærni íslensks heilbrigðiskerfis til framtíðar“.
„Ráðherrar heilbrigðis- og háskólamála voru nýlega upplýstir um þessa alvarlegu stöðu og þau úrræði sem brýnt er að ráðast í til að forðast frekari skerðingar á starfseminni og tryggja að hægt verði að halda áfram nauðsynlegri fjölgun nema í heilbrigðisgreinum.“
Þau segjast trúa að stjórnvöld muni tafarlaust bregðast við aðkallandi vandamálinu og tryggja farsæla framtíð heilbrigðiskerfisins.