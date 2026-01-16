Öryrkjar eru með hærri laun en eldri borgarar Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 16. janúar 2026 22:00 Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara á fundinum í Reykholti í Bláskógabyggð. Magnús Hlynur Hreiðarsson Öryrkjar eru að fá mun hærri laun frá Tryggingastofnun en eldri borgarar eða um 51 þúsund krónur meira á mánuði miðað við lágmarkslífeyri eldri borgara eins og staðan er í dag. Björn Snæbjörnsson, formaður Landssambands eldri borgara og Oddný Árnadóttir framkvæmdastjóri sambandsins eru á fundarherferð um landið þessa dagana þar, sem þau funda með fulltrúum félaganna út um allt land. Fundur númer þrjátíu var haldinn í Reykholti í Bláskógabyggð en alls verða fundirnir 59 og verða þeir kláraðir fyrir apríllok. En hver eru brýnustu málin hjá eldri borgurum í dag? „Brýnustu málin eru náttúrulega það að menn geti lifað af því, sem þeir fá frá Tryggingastofnun og sínum lífeyrissjóði. Það eru of margir, sem eru með of lítið og eru að berjast í bökkum,” segir Björn og bætir við að um 10 þúsund eldri borgarar séu nú undir lágmarkstaxta sé miðað við þann taxta, sem er á almenna vinnumarkaðnum. „Það er 365.000 kall, sem er lágmarkslífeyrir,” segir Björn. Hluti af fundarmönnum á fundinum í Reykholti mánudaginn 12. janúar.Magnús Hlynur Hreiðarsson Fram kom hjá Birni að öryrkjar, sem fengu hækkun á sínum launum 1. september síðastliðinn hafi mun hærri tekjur en eldri borgarar eru að fá í dag en öryrkjar eru nú komnir um 51 þúsund krónum upp fyrir lágmarkslífeyri eldri borgara í launum. Það sést vel á glæru, sem Björn var með. „Og þið sjáið núna að munurinn á því að grunnlífeyririnn hjá öryrkjunum og eldri borgurunum er orðinn 51.357 krónur á mánuði, sem er dálítið mikið,” segir Björn. Ein af glærunum, sem Björn var með á fundinum.Magnús Hlynur Hreiðarsson En hvernig tekur hann því? „Ég bara fagna því að þeir skulu fá hækkun en nú tel ég að það sé bara komið að okkur eldri borgurum”. Elínborg Sigurðardóttir, formaður Félags eldri borgara í Bláskógabyggð var ánægð með fundinn í Reykholti. „Mér finnst að við eigum að berjast fyrir þeim, sem hafa það skítt eins og Björn segir, þessum 10 til 12 þúsund manns á landinu, sem að eru mest megnið konur. Ég held að margt af þessu fólki hafi það skítt, þessi hópur og við þurfum að berjast fyrir þeim,” segir Elínborg. Elínborg Sigurðardóttir, sem er formaður Félags eldri borgara í Bláskógabyggð setti fundinn og sleit honum. Á eftir var öllum boðið upp á súpu og brauð og kaffi á eftir.Magnús Hlynur Hreiðarsson Eldri borgarar Bláskógabyggð Mest lesið „Í mínum huga eru þetta klárar ærumeiðingar“ Innlent Segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa Innlent „Lauslát mella“ hafi verið mildasta lýsingin á dómaranum Innlent „Þetta er ekki það sem við samþykktum“ Erlent Vill „nánast loka alfarið“ á útlendinga utan Evrópu Innlent Hófu niðurrif á félagsheimilinu í leyfisleysi: „Skaðinn er skeður“ Innlent Borgarstjóri fór með rangt mál Innlent Tók við verðlaunapeningnum og hyggst eiga hann Erlent Vilja Laugardalshöll líkt og þeim var lofað Innlent Eftirmaður Guðbrands í sjokki en klár í slaginn Innlent Fleiri fréttir Umfangsmikil lögregluaðgerð við Glerárgötu á Akureyri Öryrkjar eru með hærri laun en eldri borgarar Borgarstjóri fór með rangt mál Gagnrýnin hugsun skipti máli Krafa um að Margrét Löf verði gerð arflaus fer fyrir Landsrétt Hófu niðurrif á félagsheimilinu í leyfisleysi: „Skaðinn er skeður“ Fjórir slást um oddvitasæti Viðreisnar Afsögn þingmanns, hótanir Trumps og í beinni frá Svíþjóð Mun hærri dánartíðni og meiri örorka hjá fyrrum vöggustofubörnum „Í mínum huga eru þetta klárar ærumeiðingar“ Vilja Laugardalshöll líkt og þeim var lofað Kviknaði í Svarta sauðnum í Þorlákshöfn Taldi ekki sérstaka nauðsyn á að hneppa Helga Bjart í varðhald Barbara sakar Sigríði um einelti og Valtý um gagnaleka „Vonbrigði“ Vill „nánast loka alfarið“ á útlendinga utan Evrópu Mjög óalgengt að þingmenn segi af sér Mikilvægt að vanda sig og beita varúð Telur Pétur hafa svarað ágætlega fyrir lóðaviðskipti Sjaldgæf afsögn þingmanns og leikskóla lokað að óbreyttu Eftirmaður Guðbrands í sjokki en klár í slaginn „Lauslát mella“ hafi verið mildasta lýsingin á dómaranum Einn af hverjum fjórum stjórnendum notar gervigreind daglega Telur viðbrögð Guðbrands rétt og skynsamleg Bærinn fær 70 milljónir fyrir gamla Landbankahúsið sem fær nýtt hlutverk Kolbeinn Tumi tekur við af Erlu Björgu Þingið kallar áfram eftir hugmyndum frá almenningi Manneklan mest hjá skólum og frístundaheimilum sem tilheyra Austurmiðstöð Yfir 350 milljónir í kostnað vegna starfslokasamninga hjá ríkisstofnunum Segir af sér þingmennsku vegna tilraunar til vændiskaupa Sjá meira