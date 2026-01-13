Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var með vakt við skemmuna sem brann í Gufunesi til klukkan rúmlega eitt í nótt.
Eftir það fóru slökkviliðsmenn nokkrum sinnum á staðinn til að kanna hvort allt væri ekki með kyrrum kjörum. Þetta segir Ásgeir Halldórsson aðstoðarvarðstjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins en skemman sem um ræðir hýsti mikið magn leikmuna frá kvikmyndafyrirtækin True North.
Ásgeir segir enn geti brunahreiður leynst í rústunum og því verði fylgst með áfram. Skemman brann til grunna en slökkviliði tókst í gær að koma í veg fyrir að eldurinn myndi breiðast út í nærliggjandi byggingar.
Ásgeir segir að lögregla rannsaki nú upptök eldsins.
Ekki er ljóst hvað olli þeim mikla eldi sem braust út í skemmu í Gufunesi í dag. Fyrir rúmlega tveimur árum höfðu þáverandi leigjendur miklar áhyggjur af aðbúnaði í húsnæðinu, sem er í eigu Reykjavíkurborgar, og lýstu rafmagninu í húsinu sem „slysagildru“ á sínum tíma.
Óbætanlega sögulega muni mátti finna í geymslu kvikmyndaframleiðslufyrirtækisins True North sem varð alelda í Gufunesi í dag. Telur slökkvilið að allt sem í henni mátti finna sé ónýtt.