Davíð Kristján keyptur til Grikk­lands

Aron Guðmundsson skrifar
Davíð Kristján við undirritun samningsins sem heldur honum hjá Larissa út yfirstandandi tímabil. Mynd: Larissa

Vinstri bakvörðurinn Davíð Kristján Ólafsson hefur verið keyptur til gríska félagsins Larissa frá Cracovia í Póllandi.

Frá þessu greinir Larissa í fréttatilkynningu á heimasíðu sinni núna í kvöld og skrifar Davíð undir samning við félagið út yfirstandandi tímabil.

Davíð er 31 árs gamall og hóf feril sinn hjá Breiðabliki en hefur síðan þá spilað fyrir Álasund í Noregi, Kalmar í Svíþjóð og nú síðast Cracovia í Póllandi þar sem hann hafði verið síðan á upphafsmánuðum ársins 2024.

Hjá Cracivia spilaði Davíð Kristján 52 leiki, skoraði fimm mörk og gaf sjö stoðsendingar. 

Larissa er sem stendur við botn grísku úrvalsdeildarinnar. Liðið er í 13.sæti í fjórtán liða deild með tíu stig að loknum 16.umferðum. 

Davíð verður ekki fyrsti Íslendingurinn til þess að spila leik fyrir Larissa. Markvörðurinn Ögmundur Kristinsson var á sínum tíma á mála hjá félaginu og spilaði fyrir það 67 leiki áður en hann var keyptur til Olympiacos í sama landi.

Fréttin verður uppfærð.

