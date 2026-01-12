Vinstri bakvörðurinn Davíð Kristján Ólafsson hefur verið keyptur til gríska félagsins Larissa frá Cracovia í Póllandi.
Frá þessu greinir Larissa í fréttatilkynningu á heimasíðu sinni núna í kvöld og skrifar Davíð undir samning við félagið út yfirstandandi tímabil.
View this post on Instagram A post shared by AELFC Novibet - Official (@aelfc_novibet_official)
Davíð er 31 árs gamall og hóf feril sinn hjá Breiðabliki en hefur síðan þá spilað fyrir Álasund í Noregi, Kalmar í Svíþjóð og nú síðast Cracovia í Póllandi þar sem hann hafði verið síðan á upphafsmánuðum ársins 2024.
Hjá Cracivia spilaði Davíð Kristján 52 leiki, skoraði fimm mörk og gaf sjö stoðsendingar.
Larissa er sem stendur við botn grísku úrvalsdeildarinnar. Liðið er í 13.sæti í fjórtán liða deild með tíu stig að loknum 16.umferðum.
Davíð verður ekki fyrsti Íslendingurinn til þess að spila leik fyrir Larissa. Markvörðurinn Ögmundur Kristinsson var á sínum tíma á mála hjá félaginu og spilaði fyrir það 67 leiki áður en hann var keyptur til Olympiacos í sama landi.
Fréttin verður uppfærð.