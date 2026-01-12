Ríkismiðlar í Íran hafa í morgun birt myndefni frá fjölmennum mótmælum í Tehran, höfuðborg landsins. Mótmælin beindust þó ekki gegn ríkisstjórninni heldur til stuðnings hennar gegn meintri hryðjuverkastarfsemi Ísrael og Bandaríkjanna.
Erfiðlega hefur gengið að fá fregnir frá Íran undanfarna daga þar sem klerkastjórnin hefur lokað á internetið og flestar aðrar samskiptaleiðir. Fregnir hafa þó borist af því að hundruð mótmælenda, og jafnvel þúsundir, hafi verið skotnir af öryggissveitum.
Blaðamaður BBC mun hafa talið að minnsta kosti 180 lík í eingöngu einu líkhúsi í Tehran.
Nokkrir tugir meðlima öryggissveita eru sagðir hafa fallið í átökum við mótmælendur.
Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, lýsti því yfir í morgun að yfirvöld hefðu fulla stjórn á ástandinu í landinu og að opnað yrði á netið aftur innan skamms. Hann neitaði að tala um mótmæli í Íran undanfarna daga og sagði þess í stað um „hryðjuverkastríð“ væri að ræða, samkvæmt Al Jazeera.
Þá hefur AP fréttaveitan eftir mannréttindasamtökum að rúmlega tíu þúsund hafi verið handteknir. Írani sem ræddi við fréttaveituna segir fólk hafa fengið skilaboð í síma sína þar sem þau voru vöruð við því að mótmælendum yrði mætt af hörku og foreldrar hvattir til að halda börnum sínum heima.
Einnig munu hafa verið send út skilaboð frá leyniþjónustuvæng byltingarvarðar Íran sem beindust sérstaklega að foreldrum. Þeir voru varaðir við því að börn þeirra væru ekki örugg í mótmælunum.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur sagt að hann gæti gripið inn í með einhverjum hætti, sé verið að beita mótmælendur miklu harðræði.
Umfangsmikil mótmæli hafa verið nokkuð tíð í Íran á undanförnum árum en þau hafa iðulega snúist um að mótmælendur vilji aukið frelsi frá klerkastjórninni. Að endingu hafa mótmælin oft verið kveðin niður með miklu harðræði.
Rætur mótmælanna má að þessu sinni að langmestu rekja til mjög slæms efnahagslegs ástands í Íran. Gjaldmiðill Íran hefur hríðfallið í virði undanfarið ár, verðlag hefur hækkað mjög þar sem verðbólga mælist fjörutíu prósent og aðstæður almennings hafa versnað til muna.
Mótmælin hófust í lok desember og hafa stækkað mjög síðan þá. Lengi vel var talað um það innan ríkisstjórnar Írans að koma til móts við mótmælendur en það hefur breyst verulega á undanförnum dögum, samhliða auknum átökum milli mótmælenda og öryggissveita.
Mohammad Bagher Qalibaf, forseti íranska þingsins hefur varað við því að bandarískir hermenn og Ísrael verði skotmörk ef Bandaríkin gera árás vegna mótmæla. Mótmæli gegn klerkastjórninni hafa nú staðið yfir víða í Íran í um tvær vikur. Í það minnsta 116 eru látnir og mikill fjöldi slasaður. Þúsundir hafa verið handtekin.
Íranir sem eru búsettir á Íslandi komu saman í dag og mótmæltu við stjórnarráð Íslands. Mótmælin í Íran hafa staðið frá áramótum og stigmagnast dag frá degi.
Mótmælin í Íran hafa staðið frá áramótum og stigmagnast dag frá degi. Tugir eru látnir og yfir tvö þúsund hafa verið handteknir. Sérfræðingur í málefnum Írans telur möguleika á að einhverjar breytingar séu í farvatninu hvað varði stjórnarhætti landsins.