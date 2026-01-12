Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 12. janúar 2026 10:17 Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu kom álftinni til aðstoðar en hún hafði frosið föst við ísinn á tjörninni í Hafnarfirði. Facebook/Guðmundur Fylkisson Meðal verkefna Slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu síðastliðinn sólarhring var að aðstoða álft sem var frosin föst á læknum í Hafnarfirði. Slökkviliðinu tókst að leysa álftina úr prísundinni og hélt álftin svo áfram leið sinni um lækinn. Slökkviliðið greinir frá verkefninu í stuttri færslu um helstu verkefni síðastliðins sólarhrings á Facebook í morgun. Það virðast þó hafa verið fuglavinir í Hafnarfirði sem kölluðu eftir aðstoð en sjálfur maður ársins, Guðmundur Fylkisson lögreglumaður, deildi myndum af álftinni á samfélagsmiðlum í gærkvöldi og sagði hjálp vera á leiðinni. Álftin sat föst við ísinn í kuldanum.Facebook/Guðmundur Fylkisson Myndunum deildi Guðmundur í Facebook-hópinn „Project-Henrý“, hópur sem tileinkaður er fuglum og fuglalífinu við Lækinn í Hafnarfirði, Víðistaðatjörn og höfnina í Hafnarfirði. Þar deildi Guðmundur einnig myndum frá björgunaraðgerðum eftir að slökkviliðið var mætt á vettvang. „Takk SHS. Við fylgjumst með henni,“ skrifaði Guðmundur eftir að álftin var laus úr prísundinni. Ekki er langt síðan að björgunarsveitir og Brunavarnir Árnessýslu fengust við sambærilegt verkefni þegar álft hafði frosið föst við klaka í Ölfusá, líkt og Vísir greindi frá í síðustu viku, en þá tókst vöskum björgunarmönnum einnig að losa álftina sem sat föst í Ölfusá. Á leið til aðstoðar.Facebook/Guðmundur Fylkisson Loksins var álftin aftur laus.Facebook/Guðmundur Fylkisson Fuglar Dýr Dýraheilbrigði Hafnarfjörður Slökkvilið Mest lesið „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Innlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Sérsveitaraðgerð á Selfossi Innlent Danir standi á krossgötum Erlent Gæti slegið í storm og hringvegurinn lokaður Veður Segir Kúbu að semja áður en það verður of seint Erlent Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Innlent Rannsaka nú og skoða ákærur gegn seðlabankastjóranum Erlent Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Innlent Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Innlent Fleiri fréttir Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Þrjár vikur í fyrsta gjalddaga og 15% eiga eftir að skrá kílómetrastöðu Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Sturla Böðvarsson er látinn Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Þjóðverjar horfi í ríkari mæli að Norður-Atlantshafi Sérsveitaraðgerð á Selfossi Fleiri stelpur týndar en áður Húsnæðismálin „helsti drifkraftur verðbólgu síðasta áratuginn“ „Evrópusambandið hefur haft sömu viðskiptastefnu og Trump“ Sviminn hvarf eftir aðgerðina og hækjan horfin Banaslys í Rangárþingi Útkoman mikill skellur eftir að vonarneisti kviknaði Bein útsending: Ráðherraskipti á ríkisráðsfundi Fyrsta ár Náttúruverndarstofnunar gekk glimrandi vel Inga vill skóla með aðgreiningu Átti í útistöðum við Frú Ragnheiði Meirihluti hlynntur aðildarviðræðum: „Margt breyst á stuttum tíma“ Meirihluti vill viðræður við ESB og mikið mannfall í Íran Grunaðir um íkveikju í eigin húsnæði Jóhanna Lilja, kartöflubóndi í Þykkvabæ, heiðruð Engin merki um gosóróa í skjálftahrinu á Reykjaneshrygg Inga um nýtt embætti og staða Íslands í alþjóðamálum Barn flutt á slysadeild með áverka eftir flugelda Þrír handteknir vegna gruns um íkveikju Bróðir Dags B „orðlaus“ yfir Kristrúnu Sjá meira