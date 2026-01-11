Innlent

Átti í úti­stöðum við Frú Ragn­heiði

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Guðmundur Fylkisson segir krakkana sína ekki hafa fengið þjónustu hjá skaðaminnkunarúrræðum Rauða krossins í um fjögur ár.
Guðmundur Fylkisson segir krakkana sína ekki hafa fengið þjónustu hjá skaðaminnkunarúrræðum Rauða krossins í um fjögur ár. Vísir/Anton Brink

Guðmundur Fylkisson, lögreglumaður, segir að árekstrar hafi orðið á milli hans og skaðaminnkandi úrræða Rauða krossins fyrir nokkrum árum þegar hópur barna í sprautuneyslu leitaði þangað í miklu mæli. 

Frá þessu segir Guðmundur í viðtali í hlaðvarpinu Ein pæling. Guðmundur var af mörgum fjölmiðlum, meðal annars fréttastofu Sýnar, valinn maður ársins árið 2025 vegna góðra starfa hans í þágu barna með fjölþættan vanda. Guðmundur hefur lagt allt sitt í að standa við bakið á hópnum, en hann aðstoðar fjölskyldur þeirra við leit að börnunum þegar þau týnast. 

Ekki verið vandamál frá 2022

Guðmundur segir að fyrir nokkrum árum hafi hópur þessara krakka verið í sprautuneyslu og skaðaminnkandi úrræði Rauða krossins, Frú Ragnheiður, hafi tekið fram fyrir hendurnar á foreldrum barnanna og útvegað þeim öruggt umhverfi og verkfæri til neyslu.

„Það urðu alveg árekstrar þarna á milli okkar,“ segir Guðmundur í viðtalinu. 

„Frá 2022 hef ég ekki verið með svona hóp, sem sækir þarna þjónustu. Krakkarnir mínir, á meðan þau eru undir átján ára, frá 2022 eru þau ekki að sækja í þessa þjónustu.“

„Viljiði í alvöru að ég fari að elta bílinn ykkar“

Guðmundur segir að starfsmenn bílsins hafi afsakað þjónustuna með því að segjast ekki vita aldur barnanna. Þjónustan er þannig upp byggð að hver sem er getur þangað sótt og fengið hreinar sprautunálar og heilbrigðisþjónustu.

„Sama og eiturlyfjamennirnir. Þá þurfti ég að gera það sama: Mæta með mynd og kennitölur og segja „þetta er barnið“,“ segir Guðmundur. 

„Það gekk svo langt af því að ég vissi af krökkunum að ég sagði: Viljiði í alvöru að ég fari að elta bílinn ykkar þar sem þið eruð að keyra á milli hverfa. Hvaða áhrif mun það hafa á hinn hópinn ykkar?“

Rauði krossinn hafi unnið gegn lögreglunni

Skilaboð Frú Ragnheiðar hafi verið þau að börnin yrðu áfram þjónustuð og segir Guðmundur ótrúlegt að það sé afstaða Rauða krossins. Guðmundur segir að frá 2022 hafi krakkarnir hans ekki fengið þjónustu hjá skaðaminnkandi úrræðum Rauða krossins. Byrji það aftur verði hann að fara aftur á sama stað. 

„Þá bara mæti ég, þetta er krakki með mynd af honum og kennitöluna og segi að þetta sé barn,“ segir Guðmundur. 

Inntur eftir því hvort hann telji Rauða krossinn hafa unnið í andstöðu við lögregluna í þessum efnum segir Guðmundur: 

„Hann gerði það.“

