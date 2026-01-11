Meirhluti landsmanna er hlynntur upptöku viðræðna við Evrópusambandið samkvæmt könnun Maskínu, sem gerð var í desember. Stjórnmálafræðingur telur líklegt að afstaða fólks taki hröðum breytingum vegna óvissu á alþjóðavísu. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Mikill fjöldi mótmælenda hefur fallið í átökum við lögreglu í Íran. Ekkert lát er á mótmælunum og hóta stjórnvöld öllum þeim sem taka þátt dauðarefsingu.
Nýjum einstaklingum hefur fjölgað umtalsvert síðustu ár, í hópi barna með fjölþættan vanda sem lögreglan leitar að hverju sinni. Þá hefur stúlkum fjölgað í hópnum og eru þær nú fleiri en drengir.
Í íþróttapakkanum förum við yfir nýtt Íslandsmet, sem slegið var fyrr í dag, og gerum upp leiki næturinnar í bandaríska fótboltanum, NFL.
