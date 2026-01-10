Ekki hefur verið tekin ákvörðun um að endurskoða 24 verkbeiðnir vegna ríkisborgara frá Venesúela sem flytja á til Venesúela. Samkvæmt upplýsingum frá Útlendingastofnun fylgist starfsfólk náið með stöðunni. Alls eru óafgreiddar 70 umsóknir Útlendingastofnunar um vernd frá ríkisborgurum Venesúela.
Samkvæmt upplýsingum frá heimferða- og fylgdadeild ríkislögreglustjóra, sem sér um að framfylgja brottvísunum þeirra sem hafa fengið endanlega synjun um alþjóðlega vernd, var síðasta fylgd til Venesúela þann 7. október á síðasta ári.
Deildin er með 24 verkbeiðnir vegna ríkisborgara Venesúela til Venesúela. Engin ferð hefur verið skipulögð í þessum mánuði og segir í svari frá deildinni að það sé í höndum Útlendingastofnunar að endurskoða slíkar ákvarðanir.
Nýjasta tölfræðin sem er á vef Útlendingastofnunar er frá því í desember fyrir janúar til nóvember síðasta árs. Þar kemur fram að alls hafi 147 einstaklingar frá Venesúela sótt um vernd á Íslandi frá janúar til nóvember. Þá hafði umsóknum 82 einstaklinga frá Venesúela verið synjað og 32 fengið vernd á Íslandi frá Venesúela.
Þar er einnig fjallað um aðstoð við sjálfviljuga brottför heim. Alls voru þá 260 beiðnir frá einstaklingum frá Venesúela óafgreiddar og þá búið að afgreiða 345 beiðnir um slíka brottför alls á síðasta ári.
„Útlendingastofnun fylgist náið með stöðunni í Venesúela og hefur bæði átt samskipti við systurstofnanir sínar á Norðurlöndum og tengilið stofnunarinnar hjá IOM (Alþjóðlegu fólksflutningastofnuninni), sem staddur er í Caracas, varðandi mat á stöðunni. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um að endurskoða þessar verkbeiðnir en áfram verður fylgst náið með ástandinu,“ segir Þórhildur Líndal, upplýsingafulltrúi Útlendingastofnunar, í skriflegu svari til fréttastofu.
Töluverð óvissa er um stjórn landsins eftir að Bandaríkjamenn námu Nicilás Maduro, forseta landsins, á brott í hernaðaraðgerð um síðustu helgi. Delcy Rodríguez varaforseti tók við embætti forseta en Donald Trump forseti Bandaríkjanna lýsti því yfir, eftir að Maduro var numinn á brott, að Bandaríkin tækju við stjórn þar til hægt væri að tryggja örugg og réttlát valdaskipti.
Trump hefur lýst því yfir að hann ætli að hitta Maríu Corina Machado, leiðtoga stjórnarandstæðunnar í Venesúela, í næstu viku. Hann sagði þó eftir að Maduro var numinn á brott að Machado gæti ekki leitt landið að svo stöddu. Hún nyti ekki nægrar virðingar.
Árás Bandaríkjastjórnar á Venesúela um helgina var fyrsta hernaðaraðgerð hennar í Rómönsku Ameríku á þessari öld. Bandaríkin eiga sér hins vegar aldalanga sögu íhlutana í heimshluta sem þarlendir ráðamenn hafa oft skilgreint sem „bakgarð“ þeirra.
Stuttu eftir að bandarísk herþota með Nicolás Maduro forseta Venesúela og eiginkonu hans Ciliu Flores lenti á flugvelli skammt frá New York-borg voru hjónin flogin með þyrlu í eitt alræmdasta fangelsi Bandaríkjanna: Metropolitan detention center. Þar dvelur einnig Luigi Mangione, sem grunaður er um að hafa myrt forstjóra UnitedHealthcare, og þangað til nýlega Sean Combs, betur þekktur sem P Diddy.
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra, kveðst sátt við þau svör og skýringar sem utanríkisráðherra hafi veitt á fundi utanríkismálanefndar í morgun vegna þeirrar stöðu sem uppi er eftir aðgerðir Bandaríkjanna gegn Venesúela um helgina. Hún telur ljóst að aðgerðirnar stangist á við alþjóðalög en hún væntir þess að þingnefndin muni eiga enn reglulegri fundi með utanríkisráðherra og fulltrúum ráðuneytisins í ljósi þeirra víðsjárverðu tíma sem uppi eru í alþjóðakerfinu. Það muni reyna enn frekar á stjórnmálamenn hér sem annars staðar að takast á við nýjan veruleika.