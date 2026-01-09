Innlent

Gæslu­varðhald­skröfu yfir grunuðum barnaníðingi hafnað

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Héraðsdómari féllst ekki á gæsluvarðhaldskröfu yfir manninum.
Héraðsdómur Reykjaness féllst ekki á gæsluvarðhaldskröfu héraðssaksóknara yfir manni sem hefur verið ákærður fyrir að nauðga tíu ára dreng í Hafnarfirði um miðjan september síðastliðinn.

Karl Ingi Vilbergsson, varahéraðssaksóknari, staðfestir þetta í samtali við fréttastofu.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, sem hefur haft málið til rannsóknar síðan það kom upp, taldi ekki ástæðu til að krefjast varðhalds yfir manninum þegar málið var á þeirra borði.

Málið var sent á borð héraðssaksóknara í gær og strax í dag var gefin út ákæra á hendur manninum. Maðurinn sætir ákæru fyrir brot á þremur ákvæðum hegningarlaga, sem varða nauðgun, samræði eða önnur kynferðismök við barn, og húsbrot.

Ekki talin þörf á varðhaldi með tilliti til almannahagsmuna

Héraðssaksóknari krafðist gæsluvarðhalds yfir manninum, sem fór fyrir héraðsdóm klukkan sjö í kvöld.

„Þetta er að okkar mati það alvarlegt afbrot að þetta má ekki bíða neitt og full ástæða til að hann sæti gæsluvarðhaldi á grundvelli almannahagsmuna,“ sagði  Karl Ingi við fréttastofu fyrr í dag.

Svo fór að héraðsdómur hafnaði kröfunni og taldi ekki þörf á gæsluvarðhaldi yfir manninum með tilliti almannahagsmuna.

Karl Ingi segir að ákæruvaldið hafi þriggja daga umhugsunarfrest til að kæra úrskurðinn. Næstu dagar fari í að skoða úrskurðinn og ákveða hvort hann verði kærður.

Að svo stöddu sé ómögulegt að segja hvaða ákvörðun verði tekin.

Á eftirfarandi myndbandi má sjá þegar maðurinn gengur rösklega úr húsnæði Héraðsdóms Reykjaness í átt að bíl sínum.

Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðsstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sagði í samtali við fréttastofu nokkrum dögum eftir að maðurinn var handtekinn að þótt ekki hefði verið krafist gæsluvarðhalds yfir honum liti lögregla málið mjög alvarlegum augum.

Hún sagði lögreglu hafa verið búna að tryggja alla þá rannsóknarhagsmuni sem tryggja þurfti og því hefði ekki verið talið að maðurinn gæti spillt rannsókninni yrði honum sleppt úr haldi. Því hefði ekki verið talin ástæða til þess að fara fram á gæsluvarðhald yfir manninum á grundvelli rannsóknarhagsmuna.

Kúgaðist og öskurgrét

Foreldrar drengsins stigu fram undir nafnleynd í viðtali við Heimildina í október. Þar sögðust þau hafa talið son sinn hafa vaknað við martröð þegar hann tilkynnti þeim eldsnemma morguns að maður hefði verið inni í herbergi hans. Móðirin kúgaðist og öskugrét eftir að hafa heyrt lýsingar drengsins á brotinu.

