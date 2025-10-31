Kúgaðist og öskurgrét yfir lýsingum sonarins

Foreldrar tíu ára drengs sem lögregla rannsakar hvort brotið hafi verið á kynferðislega að næturlagi í september töldu son sinn hafa vaknað upp við martröð þegar hann tilkynnti þeim eldsnemma morguns að maður hefði verið inni í herbergi hans. Móðirin kúgaðist og öskugrét eftir að hafa heyrt lýsingar drengsins á brotinu.
Foreldrarnir stíga fram undir nafnleynd í viðtali við Heimildina í dag. Þau vonast til að þeirra upplifun geti gagnast öðrum foreldrum sem þurfa að takast á við hræðileg áföll.
Það var snemma morguns sunnudaginn 14. september sem foreldar í Hafnarfirði hringdu í lögregluna eftir að sonur þeirra kom inn í svefnherbergi þeirra. Hann sagði þeim að buxnalaus maður hefði verið í herbergi hans.
Móðirin segir að fyrrverandi samstarfsmaður konunnar hefði frá miðnætti byrjað að hringja í hana og haldið áfram um nóttina. Hann ætti sögu af baráttu við áfengi og hún ekki svarað. Hún sýndi syni sínum mynd af manninum sem staðfesti að þetta væri sá sem hefði verið í herbergi hans.
Karlmaðurinn hafi svo birst fyrir utan húsið og reynt að komast inn á nýjan leik. Hurðin hafi verið ólæst og móðirin haldið um húninn. Faðirinn hafi komið að og maðurinn flúið. Lögregla hafi mætt á svæðið, safnað sönnunargögnum og lýst eftir honum. Hann var svo handtekinn.
Karlmaðurinn var úrskurðaður í þriggja daga gæsluvarðhald að kröfu lögreglu. Lögregla gerði ekki kröfu um frekara varðhald. Sviðsstjóri ákærusviðs lögreglunnar sagði málið litið mjög alvarlegum augum. Þar sem búið hafi verið að tryggja rannsóknarhagsmuni hafi ekki verið talin ástæða fyrir varðhaldi á þeim grundvelli. Málið hafi heldur ekki verið nægjanlega upplýst til að hægt væri að fá varðhald á grundvelli almannahagsmuna. Fram kemur í Heimildinni að karlmaðurinn sæti nálgunarbanni gagnvart drengnum.
Sonurinn lýsti kynferðisbrotum fyrir lögreglu og taldi þau hafa staðið yfir í hálftíma. Faðirinn segir lýsingarnar hafa verið sláandi og enn verra var að heyra af frásögn drengsins í Barnahúsi.
„Ég fékk taugaáfall eftir það,“ segir móðirin við Heimildina og bætir við: „Ég kúgaðist og öskugrét og ég gat ekki stoppað.“
„Þetta voru svo svakalegar lýsingar,“ segir faðirinn.
Málið er sem fyrr segir til rannsóknar hjá miðlægri deild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.