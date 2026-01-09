Fótboltakonan efnilega Ísabella Sara Tryggvadóttir hefur spilað sinn síðasta leik fyrir sænska stórveldið Rosengård og snýr aftur á Hlíðarenda.
Uppfært kl. 21:28 - Valur hefur nú staðfest komu Ísabellu og greint frá því að samningur hennar sé til þriggja ára.
„Við erum gríðarlega ánægð með að fá Ísabellu til Vals. Hún er lykilleikmaður í því verkefni sem við erum að byggja upp hér,“ segir Gareth Owen, tæknilegur stjórnandi Vals, í tilkynningu félagsins.
„Tæknileg geta hennar og hungur inni á vellinum er einstakt og hún endurspeglar nákvæmlega það DNA sem við viljum sjá í þessu félagi. Í fótbolta horfir maður ekki aðeins á leikmanninn heldur einnig manneskjuna. Ísabella hefur stórt hjarta og er mikil fagmanneskja sem mun hvetja alla í kringum hana,“ segir Owen.
Haft er eftir Ísabellu sjálfri að hún sé afar spennt fyrir framhaldinu hjá Val sem eftir mikið velmegunarskeið endaði aðeins í 6. sæti Bestu deildarinnar á síðustu leiktíð.
„Ég er virkilega spennt að koma aftur heim í Val. Það er einstök tilfinning að fá tækifæri til að snúa aftur, leggja sitt af mörkum og vera hluti af þessum stóra klúbbi. Valur hefur mikla þýðingu fyrir mig og ég mun gera allt mitt til að hjálpa liðinu að ná góðum árangri og koma Val aftur í fremstu röð.“
„Ég finn mikinn spenning fyrir þeirri framtíðarsýn sem Valur er að byggja upp. Hér ríkir metnaður, skýr stefna og sterk trú á að gera hlutina af fagmennsku, bæði innan vallar og utan. Að fá að vera hluti af þessari vegferð er ótrúlega spennandi og eitthvað sem ég hlakka mikið til að taka þátt í.“
Ísabella hélt út til Svíþjóðar í atvinnumennsku síðasta vor, eftir að hafa náð að verða bæði Íslands- og bikarmeistari á tveimur árum með Val en hún er uppalin hjá KR.
Hún lék alls 24 leiki fyrir Rosengård sem er sigursælasta félag í sögu sænska kvennafótboltans.
Eftir að hafa orðið Svíþjóðarmeistari í fjórtánda sinn (fyrst undir merkjum Malmö en síðar sem Rosengård) árið 2024 var Rosengård á allt öðrum slóðum í fyrra og náði aðeins að bjarga sér frá falli með því að vinna tvo síðustu leiki sína.
Ísabella á að baki 48 leiki fyrir yngri landslið Íslands og hefur skorað í þeim 14 mörk. Hún hefur leikið 58 leiki í efstu deild hér á landi og skorað í þeim 11 mörk.