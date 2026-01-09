Frítt verður fyrir börn í sex tíma á dag í leikskólum Hveragerðisbæjar frá 1. febrúar næstkomandi en frítt hefur verið fyrstu fimm klukkustundirnar frá 1. janúar síðastliðnum. Þetta var samþykkt samhljóða í bæjarstjórn í gær, 8. janúar.
Í bókun meirihlutans kemur fram að frá 1. janúar nema þannig vistunargjöld 13.200 krónur fyrir 8 tíma og þann 1. febrúar einungis 8.800 krónur. „Mánaðarleg vistunargjöld á leikskóla fyrir 8 tíma vistun munu þannig á árinu 2026 hafa lækkað úr 29.270 krónur í upphafi kjörtímabils niður í 8.800 krónur, eða sem nemur um 70% á kjörtímabilinu,” segir m.a. í bókuninni.
Í Hveragerði eru tveir leikskólar, Undraland og Óskaland en í leikskólum bæjarins eru um 250 börn frá 12 mánaða aldri. Engin börn eru á biðlista eftir að komast í leikskóla.
„Í upphafi kjörtímabilsins settum við okkur það markmið að bjóða upp á 6 klukkustundir gjaldfrjálst. Þessi, sýn sem við teiknuðum upp í upphafi tímabilsins er nú að raungerast og er það mikið gleðiefni. Við leggjum mikla áherslu á málefni fjölskyldna og öflugir leikskólar sem geta þjónustað ört stækkandi íbúahóp á faglegan hátt er gott dæmi um það sem við viljum standa fyrir,” segir Sandra Sigurðardóttir, forseti bæjarstjórnar og bætir við.
„Við erum hæstánægð með þessa ákvörðun og vitum að hún, ásamt mörgum öðrum aðgerðum og ákvörðunum á kjörtímabilinu, færa gott bæjarfélag í allra fremstu röð. Þess má geta líka að „Hvergerðismódelið “ gerir ekki ráð fyrir að aðrar og fleiri leikskólastundir, eða önnur þjónusta, hækki sem þessu nemur eins og virðist vera raunin í mörgum sveitarfélögum sem eru að fara svipaða leið”.
12 milljóna viðbótarkostnaður
Vegna leikskólamálanna var gerður viðauki á fjárhagsáætlun ársins 2026, sem afgreiddur var á bæjarstjórnarfundinum í gær en hann gerir ráð fyrir 12 milljóna viðbótarkostnaði.
„Hveragerði hefur tekið stakkaskiptum á þessu kjörtímabili, sex tíma gjaldfrjáls leikskóli er hluti af þeim umbótum og færir bæinn í fremstu röð hvað byggðagæði varðar á landinu,” segir Sandra að lokum.