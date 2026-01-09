Karlmaður á fimmtugsaldri hefur verið ákærður fyrir að nauðga tíu ára dreng í Hafnarfirði um miðjan september síðastliðinn. Héraðssóknari hefur krafist gæsluvarðhalds yfir manninum. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu taldi ekki ástæðu til að krefjast varðhalds yfir honum þegar málið var á borði embættisins.
Karlmaðurinn var handtekinn um miðjan september vegna gruns um að hann hefði brotist inn á heimili drengsins, farið inn í herbergi hans og brotið þar á honum kynferðislega. Lögregla krafðist ekki gæsluvarðhalds yfir honum og hann hefur því verið frjáls ferða sinna síðan.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur haft málið til rannsóknar síðan það kom upp en það var sent á borð héraðssaksóknara í gær. Það var svo strax í dag sem gefin var út ákæra á hendur manninum. Karl Ingi Vilbergsson varahéraðssaksóknari staðfestir þetta í samtali við Vísi. Hann sæti ákæru fyrir brot á þremur ákvæðum hegningarlaga, sem varða nauðgun, samræði eða önnur kynferðismök við barn, og húsbrot.
Þá hefur verið ákveðið að krefjast gæsluvarðhalds yfir manninum.
„Þetta er að okkar mati það alvarlegt afbrot að þetta má ekki bíða neitt og full ástæða til að hann sæti gæsluvarðhaldi á grundvelli almannahagsmuna,“ segir Karl Ingi.
Maðurinn kom fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjaness síðdegis í dag en málinu var frestað til klukkan sjö í kvöld til að gefa verjanda mannsins færi á að kynna sér gæsluvarðhaldskröfuna.
Á eftirfarandi myndbandi má sjá manninn leiddan fyrir dóm klukkan sjö.
Hildur Sunna Pálmadóttir, sviðsstjóri ákærusviðs hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sagði í samtali við fréttastofu nokkrum dögum eftir að maðurinn var handtekinn að þótt ekki hefði verið krafist gæsluvarðhalds yfir honum liti lögregla málið mjög alvarlegum augum.
Hún sagði lögreglu hafa verið búna að tryggja alla þá rannsóknarhagsmuni sem tryggja þurfti og því hefði ekki verið talið að maðurinn gæti spillt rannsókninni yrði honum sleppt úr haldi. Því hefði ekki verið talin ástæða til þess að fara fram á gæsluvarðhald yfir manninum á grundvelli rannsóknarhagsmuna.
Einnig væri hægt að fara fram á gæsluvarðhald yfir sakborningum á grundvelli almannahagsmuna. Hildur Sunna sagði að til þess þyrfti sterkur grunur að liggja fyrir. Sterkur grunur væri lagalegt hugtak sem fæli í sér að mál þyrfti að vera upplýst að fullu. Slíkur sterkur grunur hefði ekki verið talinn vera uppi í málinu og því hefði manninum verið sleppt lausum.
Svo virðist sem embætti Héraðssaksóknara telji sterkan grun liggja fyrir í málinu.
Foreldrar drengsins stigu fram undir nafnleynd í viðtali við Heimildina í október. Þar sögðust þau hafa talið son sinn hafa vaknað við martröð þegar hann tilkynnti þeim eldsnemma morguns að maður hefði verið inni í herbergi hans. Móðirin kúgaðist og öskugrét eftir að hafa heyrt lýsingar drengsins á brotinu.