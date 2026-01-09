Sigurjón Þórðarson verður formaður fjárlaganefndar og Ásthildur Lóa Þórsdóttir verður nýr þingflokksformaður Flokks fólksins eftir breytingar sem gerðar verða á ráðherraliði flokksins. Á móti tekur Lilja Rafney Magnúsdóttir við formennsku í atvinnuveganefnd af Sigurjóni. Stefnt er að því að Ragnar Þór Ingólfsson taki embætti félags- og húsnæðismálaráðherra á ríkisráðsfundi um helgina og þá tekur Inga Sæland alfarið yfir embætti mennta- og barnamálaráðherra eftir brotthvarf Guðmundar Inga Kristinssonar úr ráðherrastóli.
Þetta staðfesti Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, í samtali við fréttastofu nú í morgun.
Í gærkvöldi lá fyrir að Guðmundur Ingi Kristinsson myndi ekki snúa aftur í embætti mennta- og barnamálaráðherra, en hann er nú að jafna sig af veikindum og mun þá snúa aftur til starfa sem þingmaður flokksins. Inga tekur við af Guðmundi Inga sem mennta- og barnamálaráðherra eftir afsögn Guðmundar og í staðinn tekur Ragnar Þór Ingólfsson, þingflokksformaður Flokks fólksins og formaður fjárlaganefndar, við af Ingu sem félags- og húsnæðismálaráðherra. Ragnar kemur þannig nýr inn í ríkisstjórn.
Sjá einnig: Brösug og stutt ráðherratíð Guðmundar Inga
„Það eru tímamót hjá ríkisstjórninni okkar,“ sagði Inga í samtali við blaðamenn nú í morgun um leið og hún útskýrði þær breytingar sem verða á hlutverkaskipan hjá flokknum. „Ragnar er hokinn af reynslu,“ sagði Ingu sem benti á að Ragnar hafi mikla reynslu bæði hvað varðar vinnumarkaðs- og húsnæðismál. Eyjólfur Ármannsson eignaðist barn í gær en þangað til hann snýr aftur úr foreldraorlofi á næstu vikum mun Inga áfram gegna embætti innviðaráðherra á meðan Eyjólfur er enn fjarverandi.
„Við teljum að við séum að skipa gott lið,“ sagði Inga.
Hún kveðst spennt að taka við embætti mennta- og barnamálaráðherra og hlakki til að kynna sér verkefni ráðuneytisins. „Hér er amma komin upp á dekk,“ sagði Inga glöð í bragði um það nýja verkefni sem hún mun taka sér fyrir hendur.
Fréttin hefur verið uppfærð.