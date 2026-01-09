TikTok í fyrsta sæti á HM í fótbolta í sumar Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. janúar 2026 14:02 Lionel Messi með heimsbikarinn í Katar 2022 en FIFA hefur valið TikTok sem aðalvettvang sinn fyrir myndefni á samfélagsmiðlum á heimsmeistaramóti karla í fótbolta næsta sumar. Getty/Marcelo Endelli Alþjóðaknattspyrnusambandið hefur valið TikTok sem aðalvettvang sinn fyrir myndefni á samfélagsmiðlum á heimsmeistaramóti karla í fótbolta næsta sumar en knattspyrnusambandið gaf þetta út í gær. Samstarfið á HM mun veita efnishöfundum sérstakan aðgang að mótinu, sem telur 48 þjóðir og er haldið í sextán borgum, ellefu í Bandaríkjunum, þremur í Mexíkó og tveimur í Kanada, frá 11. júní til 19. júlí 2026. FIFA sagði að handhafar útsendingarréttar HM geti streymt hlutum úr leikjunum 104 í beinni útsendingu á sérstakri miðstöð í TikTok-appinu, sem hefur yfir 170 milljónir notenda í Bandaríkjunum. TikTok, one of the planet’s most influential and dynamic destinations for mobile video content, will become FIFA’s first-ever Preferred Platform. The innovative partnership between FIFA and TikTok is set to bring millions of fans even closer to the action and excitement at the… pic.twitter.com/ntXLIJm7Ba— FIFA Media (@fifamedia) January 8, 2026 „Auk þess mun stór hópur efnishöfunda fá tækifæri til að nota og taka þátt í að búa til efni úr skjalasafni FIFA,“ sagði FIFA í tilkynningunni. Sögðu ekki frá verðmæti samningsins FIFA tilgreindi ekki verðmæti samningsins, né upplýsingar um útboðsferli eða samkeppnisaðila. YouTube var með minni háttar styrktarsamning sem fól í sér aðgang fyrir efnishöfunda á HM 2022 í Katar. FIFA tilgreindi heldur ekki hvers konar efni í beinni útsendingu verður hægt að streyma á þessu ári, á móti þar sem einkaréttur viðskiptaaðila er auðvitað stranglega varinn. Samstarf TikTok við MLS-deildina og Apple TV leiddi meðal annars til þess að vettvangurinn birti myndefni úr myndavélum sem voru eingöngu tileinkaðar því að fylgjast með fótboltagoðsögninni Lionel Messi spila í leikjum fyrir Inter Miami. Fá að sjá bak við tjöldin FIFA lofaði aðdáendum að þeir fengju að sjá á bak við tjöldin og vera nær hasarnum en nokkru sinni fyrr en það staðfesti aðalritari sambandsins, Mattias Grafström. TikTok varð mest niðurhalaða símaapp í heimi á sama tíma og því stóð ógn af því að vera lokað í Bandaríkjunum vegna þjóðaröryggis. Í desember samþykkti ByteDance, móðurfyrirtæki TikTok í Kína, að stofna bandarískt samrekstrarfyrirtæki með fjárfestunum Oracle, Silver Lake og MGX. Áætlað er að gengið verði frá þeim samningi síðar í þessum mánuði. HM 2026 í fótbolta TikTok Mest lesið Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Enski boltinn „Ísland hafi aldrei átt jafn góða möguleika á að komast í undanúrslit“ Handbolti Jóhann í leyfi frá þjálfun Grindavíkurliðsins Körfubolti Hafa bara rifist á vellinum en ætla að búa saman Fótbolti Skilur stress þjóðarinnar betur Handbolti Alfreð hafði betur gegn Degi í troðfullu húsi Handbolti „Skita“ olli því að leikmaður Tindastóls varð eins og Tom Hanks í The Terminal Körfubolti Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Enski boltinn Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? Enski boltinn „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Enski boltinn Fleiri fréttir Settu upp skautavelli inni á einum flottasta fótboltaleikvangi Spánar „Við erum aðhlátursefni,“ segja stuðningsmenn Man Utd Bað Liverpool-leikmanninn afsökunar Semenyo tekur treyjunúmer Yaya Touré Fékk gjöf frá Karólínu Leu um leið og hún kom úr erfiðri geislameðferð Hafa bara rifist á vellinum en ætla að búa saman Svona var stórleikurinn: Átti Liverpool að fá víti? „Algjör karakter og þú lýstir upp hvert sem þú fórst“ „Gabi vildi ekki gera honum neitt slæmt“ Sjáðu lætin í lokin: „Þetta var algjörlega til skammar“ Mikael krækti í víti og var grátlega nærri sigri á Milan Arsenal með sex stiga forskot eftir blautan slag Real bjó til El Clásico úrslitaleik PSG bætti við titli eftir vító og hádramatík Lið Arsenal og Liverpool: Enginn Ekitike í stórleiknum Snjóbylur gæti lengt jólafrí liða í þýska boltanum Kudus bætir gráu ofan á svart Birta eltir ástina og semur við Genoa Júlíus Mar seldur til Kristiansund Fyrirliði Tottenham virtist ásaka stjórnendur félagsins um lygar Vandræðalegt víti: „Hvað var þetta?“ Sakfelldur fyrir að framleiða barnaníðsefni en fer ekki í fangelsi „Við erum meistarar, ekki þeir“ Nýfæddur sonur Stefáns Teits tefur félagaskiptin Bæði Blikaliðin fá sánuklefa fyrir komandi tímabil Andrea til Anderlecht Mourinho vonaði að leikmenn hans ættu svefnlausa nótt Hversu lengi þolir Liverpool-fólk þennan hundleiðinlega fótbolta? Tækifæri fyrir Fanneyju eftir að Häcken lánaði markvörðinn til Liverpool Sagði að það hefði verið heimskulegt hjá sér að drekka úr Arsenal-bolla Sjá meira