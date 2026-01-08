Innlent

Kyn­ferðis­brot gegn dreng í Hafnar­firði komið til sak­sóknara

Árni Sæberg skrifar
Meint brot var framið á heimili drengsins í Hafnarfirði.
Mál karlmanns á fimmtugsaldri, sem grunaður er um að hafa brotið kynferðislega gegn tíu ára dreng í Hafnarfirði um miðjan september síðastliðinn, er komið á borð Héraðssaksóknara.

Þetta staðfestir Karl Ingi Vilbergsson, settur varahéraðssaksóknari, í samtali við Vísi. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá.

Karlmaðurinn var handtekinn um miðjan september vegna gruns um að hann hefði brotist inn á heimili drengsins, farið inn í herbergi hans og brotið þar á honum kynferðislega. Lögregla krafðist ekki gæsluvarðhalds yfir honum og hann hefur því verið frjáls ferða sinna.

Heimildir fréttastofu herma að til rannsóknar hafi verið hvort maðurinn hafi haft samræði við drenginn. Karl Ingi segir málið nýkomið inn á borð Héraðssaksóknara og hann geti því ekki sagt til um það um hvað maðurinn er grunaður.

