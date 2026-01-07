Forráðamenn Rosenborgar eru hæstánægðir með að hafa fengið Alfreð Finnbogason til starfa sem yfirmann íþróttamála. Samningur hans við norska stórveldið er til ársins 2030.
Alfreð, sem lagði takkaskóna á hilluna árið 2024, er lærður sem yfirmaður íþróttamála eftir að hafa útskrifast úr námi í höfuðstöðvum UEFA í Sviss á síðasta ári. Áður hafði hann lokið námi í íþróttastjórnun við Johan Cruyff Institute og námi í hagfræði og stjórnun við Háskólann í Akureyri.
Alfreð tekur við þessu stóra starfi hjá sigursælasta liði norsks fótbolta, sem unnið hefur norska meistaratitilinn 26 sinnum, eftir að hafa síðast verið tæknilegur ráðgjafi hjá Breiðabliki.
Forráðamenn Rosenborgar segja að Alfreð hafi staðið upp úr, eftir langt og strangt ferli þar sem rætt var við fleiri kandídata, og ljóst að þeir heilluðust af því sem þessi reynslumikli fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður hefur fram að færa.
„Við höfum fengið mjög góða mynd af Alfreð í gegnum þetta ferli, bæði sem persónu og af faglegri hæfni hans. Hann mun gefa okkur það sem við erum að leita að og er leiðtogi með skýr og afgerandi auðkenni sóknarsinnaðs leiks sem hann hefur með sér frá leikmannaferli sínum og menntun í Hollandi. Fótboltalandi sem Rosenborg á rætur sínar að rekja til,“ segir framkvæmdastjórinn Tore Berdal.
„Hlutverk yfirmanns íþróttamála verður að leiða stórt teymi sem samanstendur meðal annars af yfirmanni leikmannamála, akademíunni og aðalþjálfara A-liðsins. Starfssviðið felur í sér að þróa íþróttaáætlun félagsins, fá til liðs við félagið þá leikmenn sem henta best leikstíl Rosenborg og tryggja þróun fremstu hæfileikabúnta Þrándheims. Eftir heildstætt mat varð Alfreð fyrir valinu,“ sagði Berdal.
Sjálfur er Alfreð stoltur af nýja starfinu og ætlar að gera sitt til þess að Rosenborg geri betur en á síðustu leiktíð, þegar liðið hafnaði í 7. sæti. Hann mun þannig styðja við Svíann Alfred Johansson sem er þjálfari Rosenborgar.
„Það er með mikilli auðmýkt sem ég tek við starfi yfirmanns íþróttamála hjá Rosenborg. Félagið hefur frábært orðspor í evrópskum fótbolta og er þekkt fyrir sóknarsinnaðan leikstíl sinn sem er innblásinn af hollenskum fótbolta. Það var hluti af því sem heillaði mig þegar ég var beðinn um að koma til greina í starfið,“ sagði Alfreð á heimasíðu Rosenborgar en hann raðaði sjálfur inn mörkum í hollensku úrvalsdeildinni á sínum tíma.
„Í ráðningarferlinu hef ég fengið góða mynd af félaginu og hvernig við munum saman byggja Rosenborg aftur upp svo liðið komist á topp norskrar og alþjóðlegrar knattspyrnu. Ég hlakka til að leggja hart að mér, svo að Alfred Johansson og liðið fái bestu mögulegu skilyrði til að ná árangri árið 2026,“ sagði Alfreð.
Cecilie Gotaas Johnsen, stjórnarformaður Rosenborgar, segir Alfreð afar góðan kost sem hjálpað gæti til í leikmannamálum með sínu tengslaneti:
„Stjórnin hefur lagt áherslu á að ráðningin sé skýrt byggð á leikplani og metnaði Rosenborg Ballklub. Við verðum að hafa langtímasýn á þróun félagsins. Jafnframt sjáum við þörf fyrir ferskt og uppfært alþjóðlegt tengslanet þegar kemur að leikmannamálum. Þá verðum við annaðhvort að fá einhvern sem vinnur í dag við leikmannakaup og -sölu hjá alþjóðlegu toppfélagi eða hefur reynslu af því að hafa sjálfur spilað á hæsta stigi í evrópskum toppfótbolta. Stjórnin hefur metið Finnbogason sem afar góðan kost – bæði innan vallar sem utan,“ segir Johnsen.