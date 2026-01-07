Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á nautgripum sínum Kjartan Kjartansson skrifar 7. janúar 2026 09:55 Tæplega þrjátíu nautgripir voru dauðir í húsi þegar starfsmenn Matvælastofnunar studdir lögreglu fóru í eftirlitsferð á bæ bóndans. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki. Vísir/Vilhelm Nautgripabóndi sem fór svo illa með dýr að tugir þeirra drápust eða voru aflífuð hlaut sex mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm og er bannað að hafa dýr í umsjá sinni í fimm ár. Bóndinn hirti meðal annars hvorki um að gefa dýrunum vott eða þurrt. Matvælastofnun kærði bóndann til lögreglu í apríl árið 2024 og gaf lögreglustjóri út ákæru á hendur honum fyrir stórfelld brot gegn lögum um velferð dýra í júlí í fyrra. Í tilkynningu stofnunarinnar í fyrra kom fram að lögreglan á Norðurlandi vestra hefði málið til rannsóknar. Bóndanum var gefið að sök að hafa misboðið og vanrækt á stórfelldan hátt umönnunarskyldur sínar með því að tryggja nautgripum sínum ekki aðgang að fóðri eða vatni, tryggja að þeir fengju læknismeðferð eða væru aflífaðir. Þá hafi hann yfirgefið þá í bjargarlausu ástandi. Framferði bóndans er sagt hafa orðið til þess að 29 nautgripir drápust. Þeir fundust dauðir í gripahúsi á bæ bóndans í eftirlitsferð Matvælastofnunar sem lögregla tók þátt í. Í kjölfarið aflífaði Matvælastofnun 21 dýr til viðbótar sem var hýst í gripahúsinu og var í slæmu ástandi. Alls lét stofnunin aflífa eða slátra 49 nautgripi bóndans. Ekki kemur fram í tilkynningu Matvælastofnunar hvaða dómstóll felldi dóminn yfir bóndanum. Engir dómar hafa verið birtir á vef Héraðsdóms Norðurlands vestra, umdæminu þar sem lögreglurannsóknin fór fram, sem passa við lýsingarnar á máli bóndans. Héraðsdómur Norðurlands vestra er þekktur fyrir handahófskennda birtingu dóma. Nýjustu dómarnir á vef dómstólsins eru frá 16. desember. Aðeins átta dómar birtustu á vefnum allt síðasta ár og enginn á sex mánaða tímabili frá lokum mars til loka septembers. Dýraheilbrigði Dómsmál Stjórnsýsla Dýr Nautakjöt Landbúnaður Mest lesið Rússar senda herskip til móts við olíuskip elt af Bandaríkjunum Erlent Björg blandar sér í oddvitaslaginn í borginni Innlent Segir Venesúela munu afhenda Bandaríkjunum milljónir tunna af olíu Erlent Gæslan fylgist með rússnesku olíuskipi í efnahagslögsögu Íslands Erlent Án leyfis en titlar sig enn sem lækni Innlent Útiloka ekki að beita hernum í Grænlandi Erlent Eldur kveiktur í lyftu Innlent Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á nautgripum sínum Innlent Ekkert nema hégómi hjá Trump að vilja setja bandaríska fánann á Grænland Innlent Mikill viðbúnaður á Kringlumýrarbraut Innlent Fleiri fréttir Stefán vill verða varaformaður Vara við norðaustan hríð á sunnanverðu landinu Jónas Már vill leiða Samfylkingu í Kópavogi Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á nautgripum sínum Björg blandar sér í oddvitaslaginn í borginni Ekkert nema hégómi hjá Trump að vilja setja bandaríska fánann á Grænland Eldur kveiktur í lyftu Segir skynsamlegt að anda með nefinu varðandi Grænland Sami oddviti í fyrsta sinn í tæp þrjátíu ár Skautasvell á Stokkseyri slær í gegn Vill lækka veikindahlutfall opinberra starfsmanna Týnda göngufólkið reyndist vera í Reykjavík Engir símar á neyðarfundi og ráðherrar bregðast við skaupinu Hildur Björnsdóttir óskoraður oddviti í Reykjavík Viðreisn býður fram á Akureyri í fyrsta sinn Án leyfis en titlar sig enn sem lækni Áfram auknar líkur á eldgosi Rafmagn komið á að nýju í Garðabæ Berjast við talsverðan sinueld við Selfoss Guðmundur Ingi rótar fólki inn í Samfylkinguna Varnarsamningur við ESB settur á oddinn og þjóðaratkvæðagreiðsla brátt fyrir þingið „Lítur út fyrir að aðeins eitt framboð hafi borist“ Tilkynnir um ráðherraskipan á föstudag Guðmundur Árni vill áfram leiða Samfylkingu í Hafnarfirði Ingibjörg og Eiríkur taka embætti dómara við Landsrétt Framboðsmál að skýrast hjá Sjálfstæðisfólki „Við Guðlaugur Þór erum góðir vinir“ Segir Viðreisn harðsnúnasta sérhagsmunagæsluflokk seinni tíma Ragnhildur Alda vill halda öðru sætinu Mannleg mistök þegar starfsmenn Reykjanesbæjar tæmdu geymslur íbúa Sjá meira