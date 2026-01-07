Innlent

Tuddi hlaut dóm fyrir að níðast á naut­gripum sínum

Kjartan Kjartansson skrifar
Tæplega þrjátíu nautgripir voru dauðir í húsi þegar starfsmenn Matvælastofnunar studdir lögreglu fóru í eftirlitsferð á bæ bóndans. Myndin er úr safni og tengist efni fréttarinnar ekki.
Nautgripabóndi sem fór svo illa með dýr að tugir þeirra drápust eða voru aflífuð hlaut sex mánaða skilorðsbundinn fangelsisdóm og er bannað að hafa dýr í umsjá sinni í fimm ár. Bóndinn hirti meðal annars hvorki um að gefa dýrunum vott eða þurrt.

Matvælastofnun kærði bóndann til lögreglu í apríl árið 2024 og gaf lögreglustjóri út ákæru á hendur honum fyrir stórfelld brot gegn lögum um velferð dýra í júlí í fyrra. Í tilkynningu stofnunarinnar í fyrra kom fram að lögreglan á Norðurlandi vestra hefði málið til rannsóknar.

Bóndanum var gefið að sök að hafa misboðið og vanrækt á stórfelldan hátt umönnunarskyldur sínar með því að tryggja nautgripum sínum ekki aðgang að fóðri eða vatni, tryggja að þeir fengju læknismeðferð eða væru aflífaðir. Þá hafi hann yfirgefið þá í bjargarlausu ástandi.

Framferði bóndans er sagt hafa orðið til þess að 29 nautgripir drápust. Þeir fundust dauðir í gripahúsi á bæ bóndans í eftirlitsferð Matvælastofnunar sem lögregla tók þátt í.

Í kjölfarið aflífaði Matvælastofnun 21 dýr til viðbótar sem var hýst í gripahúsinu og var í slæmu ástandi. Alls lét stofnunin aflífa eða slátra 49 nautgripi bóndans.

Ekki kemur fram í tilkynningu Matvælastofnunar hvaða dómstóll felldi dóminn yfir bóndanum. Engir dómar hafa verið birtir á vef Héraðsdóms Norðurlands vestra, umdæminu þar sem lögreglurannsóknin fór fram, sem passa við lýsingarnar á máli bóndans.

Héraðsdómur Norðurlands vestra er þekktur fyrir handahófskennda birtingu dóma. Nýjustu dómarnir á vef dómstólsins eru frá 16. desember. Aðeins átta dómar birtustu á vefnum allt síðasta ár og enginn á sex mánaða tímabili frá lokum mars til loka septembers.

