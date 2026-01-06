Fótbolti

Fíla­beins­ströndin flaug á­fram og mætir Egyptum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Diallo skoraði fyrsta mark kvöldsins. Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Fílabeinsströndin varð í kvöld síðasta liðið til að tryggja sæti sitt í 8-liða úrslitum Afríkukeppninnar í fótbolta með 3-0 sigri á Búrkína Fasó.

Fastlega var búist við sigri Fílabeinsstrendinga í kvöld og sú varð raunin. Amad Diallo, leikmaður Manchester United, kom liðinu yfir á 20. mínútu leiksins og ungstirnið eftirsótta, Yan Diomande, leikmaður RB Leipzig, skoraði annað mark liðsins tólf mínútum síðar.

Bazoumana Toure kom inn sem varamaður fyrir Diomande þegar um stundarfjórðungur var eftir Toure skoraði þriðja markið til að innsigla 3-0 sigurinn undir lokin.

Fílabeinsströndin er því komin áfram í 8-liða úrslit þar sem liðið mætir Mohamed Salah og félögum í egypska landsliðinu.

Afríkukeppnin í fótbolta

