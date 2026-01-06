Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík mun í fyrsta sinn í tuttugu og átta ár stilla upp sama oddvita í tvennum borgarstjórnarkosningum í röð. Stjórnmálafræðingur segir stöðu Hildar Björnsdóttur sem oddvita sterka og að hún geti nú sett saman samhentan lista fyrir kosningar.
Hildur Björnsdóttir verður oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórnarkosningum í vor en framboðsfrestur fyrir leiðtogaprófkjör sem fyrirhugað var rann út í dag og bauð Hildur sig ein fram. Þingmaðurinn Guðlaugur Þór Þórðarson, sem lengi var orðaður við oddvitaframboð, tilkynnti snemma í morgun að hann myndi ekki bjóða sig fram.
Fulltrúaráð Sjálfstæðismanna í borginni ákvað í nóvember að fara í leiðtogaprófkjör og að stillt yrði upp í önnur sæti listans. Ólafur Þ. Harðarson prófessor í stjórnmálafræði segir það skynsamlega leið fyrir flokkinn.
„Staða flokksins í skoðanakönnunum undanfarið hefur verið góð. Kosturinn við uppstillingu er sá að þá er hægt að velja samhentan lista. Það hefur töluvert borið á þeirri gagnrýni undanfarin mörg ár að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins sé ekki mjög samstæður,“ sagði Ólafur í viðtali í kvöldfréttum Sýnar.
Í fyrsta sinn síðan 1998 mun Sjálfstæðisflokkurinn stilla upp sama oddvita tvennar kosningar í röð. Árni Sigfússon var oddviti 1994 og 1998 en síðan þá hafa Björn Bjarnason, Vilhjálmur Vilhjálmsson, Hanna Birna Kristjánsdóttir, Halldór Halldórsson og Eyþór Arnalds öll reynt fyrir sér sem oddvitar.
Ólafur segir flokkinn hafa verið í eyðumerkurgöngu í borginni síðan 1994 að undanteknu kjörtímabilinu 2006-2010.
„Þessi tíðu skipti eru afleiðing af því að leiðtogarnir þeim hefur ekki tekist að skaffa nægilega mikið af atkvæðum eða samningum í borgarstjórn til að koma flokknum í meirihluta.“
Nú þegar ljóst er að ekkert verður af fyrirhuguðu leiðtogaprófkjöri er ljóst að í fyrsta sinn síðan 2002 fer ekkert prófkjör fram hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík.
„Staða Hildar Björnsdóttur er sterk, hún stendur vel út af þessum góða árangri sem ég nefndi í skoðanakönnunum og nú er hún sjálfkjörin og fær væntanlega að velja töluvert með sér frambjóðendur. Hún er í kjörstöðu eiginlega.“
Sjálfstæðisflokkurinn hafi hins vegar í gegnum tíðina verið mikill prófkjörsflokkur og gjarnan sagt að þannig sé lýðræðið í flokknum sýnt.
„Þannig að einhverjir verða örugglega óánægðir með það að það verði ekki prófkjör. Ég á frekar von á því menn í heildina meti það þannig að það sé skynsamlegra fyrir flokkinn að sleppa prófkjörinu og bjóða fram samhentan lista,“ sagði Ólafur að lokum.