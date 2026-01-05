Wilfried Nancy hefur verið rekinn frá Celtic eftir að hafa aðeins stýrt liðinu í átta leikjum.
Nancy var ráðinn knattspyrnustjóri Celtic 3. desember og var því aðeins 33 daga í starfi hjá félaginu. Hann var áður við stjórnvölinn hjá Columbus Crew í bandarísku MLS-deildinni.
Celtic tapaði sex af átta leikjum undir stjórn Nancys og hann hefur nú verið látinn taka pokann sinn. Hann stýrði Celtic í síðasta sinn í 1-3 tapi fyrir Rangers á laugardaginn.
Á ýmsu hefur gengið hjá Celtic í vetur. Brendan Rodgers hætti sem stjóri liðsins 27. október og Martin O'Neill stýrði því þar til Nancy tók við í byrjun desember. Celtic vann sjö af átta leikjum sínum undir stjórn O'Neills. Hann stýrði Celtic á árunum 2000-05 og á þeim tíma vann liðið sjö titla.
Celtic er í 2. sæti skosku úrvalsdeildarinnar með 38 stig, sex stigum á eftir toppliði Hearts. Næsti leikur Celtic er gegn Dundee United á laugardaginn.