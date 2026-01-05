Erlent

Maduro verður leiddur fyrir dómara síð­degis

Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar
Nicolas Maduro, forseti Venesúela, var handsamaður af bandaríska hernum og fluttur til New York á laugardag. Hann verður leiddur fyrir dómara síðar í dag.
Nicolas Maduro, forseti Venesúela, var handsamaður af bandaríska hernum og fluttur til New York á laugardag. Hann verður leiddur fyrir dómara síðar í dag. AP Photo/Ariana Cubillos

Delcy Rodríguez, varaforseti Venesúela, mun í dag sverja embættiseið og taka við sem forseti landsins. Nicolas Maduro forseti Venesúela, sem var handsamaður af Bandaríkjamönnum um helgina, mætir fyrir dómara í New York í dag.

Rodríguez sendi frá sér yfirlýsingu í gærkvöldi þar sem hún virðist rétt fram sáttarhönd til stjórnvalda í Bandaríkjunum. Í kjölfar þess að Bandaríkjamenn réðust inn í Venesúela, handtóku Maduro og fluttu hann til New York, var Rodríguez herská og sakaði Bandaríkjamenn um hreina og beina innrás í landið.

Í yfirlýsingu í gærkvöldi ítrekaði hún að Venesúela væri sjálfráða land sem vildi vera án utanaðkomandi ógnar en sagði jafnframt að þarlend stjórnvöld væru reiðubúin til að vinna með Bandaríkjunum að sameiginlegri framþróun. Það þyrfti þó að gerast innan ramma alþjóðalaga.

„Ekki spyrja mig hver stjórnar vegna þess að ég mun svara því og svarið verður umdeilt,“ sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti í viðtali um borð í forsetaflugvélinni í gærkvöldi. Inntur eftir því hvað hann meinti með því sagði hann: „Það þýðir að við stjórnum.“

Þá sagði hann Bandaríkin þurfa fullan aðgang að landinu og olíuauðlindum þess svo hægt sé að byggja upp innviðina.

Heimsmarkaðsverð á olíu hefur lækkað frá því fyrir helgi en talið er ólíklegt að aðgerðir Bandaríkjamanna muni hafa mikil áhrif á olíuframboð. Venesúela framleiðir aðeins um 1 prósent af allri olíu á heimsmarkaði, meðal annars vegna þess hve lítið hefur verið fjárfest í iðnaðinum á síðustu áratugum.

Mótmælt var við fangelsið í Brooklyn í morgun, þar sem Maduro forseta Venesúela og eiginkonu hans Ciliu Flores er haldið föngnum. Bæði munu mæta fyrir dómara á hádegi að staðartíma, eða klukkan fimm síðdegis að íslenskum tíma, þar sem gert er ráð fyrir að Maduro verði ákærður fyrir fíkniefnahryðjuverk og fleiri brot.

Samkvæmt fréttastofu Guardian heldur ákæruvaldið því fram að Maduro hafi persónulega séð yum kókaíninnflutning til Bandaríkjanna, sem var fjármagnaður af venesúelska ríkinu í samstarfi við mörg af þekktustu glæpagengjum heims. Hann á yfir höfði sér lífstíðarfangelsi.

Venesúela Bandaríkin Bensín og olía

Tengdar fréttir

Ekki endilega betri heimur fyrir Ísland

Formaður utanríkismálanefndar segir heim þar sem stórveldi beita valdi til að ná sínu fram ekki gera heiminn betri fyrir smáríki eins og Ísland. Það sé erfitt að sjá hvernig aðgerðir Bandaríkjanna í Venesúela samrýmist alþjóðalögum, en á móti hafi stjórn Maduro einkennst af „ógeðslegu stjórnarfari“. Trúnaður ríkir um það sem fram kom á fundi utanríkismálanefndar í morgun en utanríkisráðherra var gestur fundarins sem boðaður var í framhaldi af aðgerðum Bandaríkjanna gegn Venesúela um helgina.

Reyna að koma sextán skipum gegnum herkví

Áhafnir að minnsta kosti sextán olíuflutningaskipa virðast vera að reyna að komast gegnum herkví Bandaríkjanna um Venesúela. Slökkt hefur verið á sendum skipanna eða raunverulegar staðsetningar þeirra huldar á síðustu tveimur dögum en þar áður höfðu skipin verið við bryggju í Venesúela til lengri tíma.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið