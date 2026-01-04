Fótbolti

Dembélé tryggði PSG sigurinn í fyrsta Parísarslagnum í 35 ár

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Ousmane Dembélé og Désiré Doué voru báðir að koma til baka eftir meiðsli og skoruðu báðir fyrir Paris Saint-Germain í kvöld.
Gullboltahafinn Ousmane Dembélé tryggði Paris Saint-Germain sigur í nágrannaslag Parísarliðanna í kvöld.

Paris Saint-Germain vann þá 2-1 sigur á Paris FC, sem eru nýliðar í deildinni. Þetta er fyrsti Parísarslagurinn frá 1990 eða í meira en 35 ár.

Doué kom PSG í 1-0 á 45. mínútu eftir sendingu frá Fabián Ruiz en Dembélé kom liðinu aftur yfir á 53. mínútu eftir að Willem Geubbels hafði jafnað metin úr vítaspyrnu.

Franski boltinn

