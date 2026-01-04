„Lambið kom í heiminn í morgun okkur öllum á óvörum en svona er lífið í sveitinni, alltaf eitthvað spennandi að gerast. Ærin heitir Svanhildur, lambið heitir Tígull og faðirinn heitir Máni. Svanhildur bar snemma í morgun,” segir Guðmundur Karl Magnússon á bænum Gríshóli í Helgafellsveit á Snæfellsnesi aðspurður um lambið, sem fæddist þar snemma í morgun, 4. janúar, sem er mjög óvenjulegur tími fyrir sauðburð, sem er jú alltaf á vorin.
Guðrún Reynisdóttir, mamma Guðmundar Karls, er aðalbóndinn á bænum en hann er duglegur að aðstoða hana við búskapinn en á bænum eru um 340 vetrarfóðraðar ær.
„Ástæðan fyrir lambinu núna eru frjálsar ástir á fjalli í ágúst og niðurstaðan er þessi fallegi mókrúnótti hrútur“, bætir Guðmundur Karl hlæjandi við.