Tahirys Dos Santos, nítján ára leikmaður franska fótboltaliðsins Metz, sem brendist illa í brunanum á barnum í Sviss sýndi mikla hetjudáð þetta kvöld og fórnaði sér til að bjarga öðrum.
Hinn ungi knattspyrnumaður var fluttur með sjúkraflugi til Stuttgart í Þýskalandi eftir að hafa hlotið alvarleg brunasár um allan líkamann.
FC Metz sendi frá sér opinbera yfirlýsingu þar sem félagið lýsti yfir miklum áhyggjum sínum og stuðningi við hinn unga og efnilega leikmann og lýsti þessum stundum sem klukkustundum þar sem hann „berst í gegnum gríðarlegar þjáningar“.
Leikmaður aðalliðsins, Gauthier Hein, tjáði sig einnig opinberlega um stöðuna:
„Ég vil segja að allt liðið hefur miklar áhyggjur af því sem er að gerast. Við styðjum öll Tahirys og fjölskyldu hans. Við hugsum til þeirra og bíðum eftir fréttum af ástandi hans og bata. Hugur okkar er hjá honum og ástvinum hans,“ sagði Hein.
Dos Santos var með kærustu sinni, Coline, á barnum í Crans-Montana þar sem eldur braust út sem varð að minnsta kosti fjörutíu manns að bana.
Tahirys var á fyrstu hæð barsins þegar eldurinn kviknaði. Honum tókst að flýja úr eldhafinu en áttaði sig þá á því að kærasta hans var enn inni. Hann fór aftur inn til að draga hana út úr logunum.
Bæði Tahirys og kærasta hans eru enn alvarlega slösuð á sjúkrahúsi.
„Ég get ekki sagt að honum líði vel því hann þjáist hræðilega. Hann er með brunasár á um þrjátíu prósent líkamans,“ sagði umboðsmaður hans, Christophe Hutteau, við BFMTV.
„Hann brenndist á hnakkanum og stórum hluta líkamans. Við þurfum að bíða í fjóra eða fimm daga til að vita meira því þegar kemur að brunaþolum skipta fyrstu dagarnir sköpum varðandi sýkingar og afleiddar sýkingar,“ sagði Hutteau.
„Þannig að við verðum að fara varlega, en það eru samt jákvæð og hvetjandi merki og við stöndum öll með honum,“ sagði Hutteau.