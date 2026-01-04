Real Madrid-leikmaðurinn Brahim Diaz hefur átt frábæra Afríkukeppni með gestgjöfum Marokkó og hann var enn á ný í aðalhlutverki í kvöld.
Diaz skoraði eina mark leiksins þegar Marokkó vann 1-0 sigur á Tansaníu og tryggði sér sæti í átta liða úrslitum keppninnar.
Marokkó er hundrað sætum ofar á heimslistanum og auk þess að heimavelli en baráttuglaðir Tansaníumenn stríddu stressuðum heimamönnum í kvöld.
Mark var dæmt af Marokkómanninum Ismael Saibari vegna rangstöðu á 15. mínútu og það var ekki til að minnka stressið.
Sigurmarkið hjá Diaz kom með skoti úr þröngu færi á 64. mínútu eftir stoðsendingu frá leikmanni Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi.
Þetta var fjórða mark Brahim Diaz í keppninni og er hann nú einn markahæstur. Hann hefur skorað í öllum fjórum leikjum liðsins til þessa.
Marokkó mætir sigurvegaranum úr leik Suður-Afríku og Kamerún sem mætast í sextán liða úrslitunum seinna í kvöld.