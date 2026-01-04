Hinn 21 árs gamli Gonzalo Garcia hefur ekki fengið mörg tækifæri með Real Madrid á þessu tímabili en hann var hetja liðsins í spænsku deildinni í dag.
Real Madrid vann 5-1 heimasigur á Real Betis á Estadio Bernabéu og strákurinn skoraði þrennu í leiknum. Með sigrinum minnkaði Real forskot Barcelona á toppnum í fjögur stig.
Garcia skoraði fjögur mörk í sex leikjum í heimsmeistarakeppni félagsliða í sumar en hafði aðeins byrjað einn leik og spilað samtals 170 mínútur í spænsku deildinni í vetur. Hann átti eftir að skora í deildinni en bætti heldur betur úr því í dag.
Franski framherjinn og langmarkahæsti leikmaður liðsins, Kylian Mbappé, gat ekki spilað í kvöld vegna meiðsla og Xabi Alonso kallaði Garcia inn í byrjunarliðið.
Hann sá ekki eftir því. Garcia skoraði fyrst með skalla á 20. mínútu eftir fyrirgjöf frá Rodrygo. Annað markið hans var síðan frábær afgreiðsla á 50. mínútu eftir að hann tók niður sendingu frá Federico Valverde og afgreiddi boltann glæsilega í markið fyrir utan teig.
Raul Asencio skoraði síðan þriðja markið með skalla á 56. mínútu eftir aðra stoðsendingu frá Rodrygo.
Juan Hernández minnkaði muninn fyrir Betis á 66. mínútu en fleiri urðu mörkin ekki.
Gonzalo Garcia var ekki hættur og innsiglaði þrennu sína eftir stoðsendingu frá Arda Güler á 83. mínútu. Það urðu lokatölurnar.
Francisco Garcia skoraði síðan fimmta og síðasta mark Real Madrid í uppbótartímanum.