Fótbolti

Börsungar björguðu sér með tveimur mörkum í lokin

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Fermin Lopez lagði upp bæði mörk Barcelona í kvöld en hér fagnar hann marki Dani Olmo sem er ekki á myndinni.
Fermin Lopez lagði upp bæði mörk Barcelona í kvöld en hér fagnar hann marki Dani Olmo sem er ekki á myndinni. Getty/Alex Caparros/

Barcelona vann 2-0 sigur í nágrannaslagnum við Espanyol í spænsku fótboltadeildinni í kvöld.

Börsungar þurftu að bíða eftir mörkunum en þau komu ekki fyrr en á síðustu fjórum mínútum leiksins.

Sigurinn færir Barcelona sjö stiga forskot á Real Madrid en Real á leik sinni og getur því minnkað muninn aftur.

Mörk Barcelona skoruðu þeir Dani Olmo á 86. mínútu og Robert Lewandowski á 90. mínútu. Fermin Lopez lagði upp bæði mörkin en allir þrír komu inn á sem varamenn í leiknum.

Eric Garcia hefði getað komið gestunum yfir eftir hornspyrnu en Dmitrovic var alveg jafn áhrifamikill á hinum enda vallarins og varði frábærlega til að halda jöfnu. 

Að lokum komu gæði Barcelona í ljós og þeir skoruðu tvívegis á síðustu mínútunum. Leikurinn var jafnari en tölurnar gefa til kynna, Espanyol var betri aðilinn stóran hluta leiksins en liðið telur sig líklega óheppið, þar sem því tókst ekki að skora þrátt fyrir að vera með xG upp á 1,43 (1,67 hjá Barcelona).

Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið