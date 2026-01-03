Börsungar björguðu sér með tveimur mörkum í lokin Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. janúar 2026 22:15 Fermin Lopez lagði upp bæði mörk Barcelona í kvöld en hér fagnar hann marki Dani Olmo sem er ekki á myndinni. Getty/Alex Caparros/ Barcelona vann 2-0 sigur í nágrannaslagnum við Espanyol í spænsku fótboltadeildinni í kvöld. Börsungar þurftu að bíða eftir mörkunum en þau komu ekki fyrr en á síðustu fjórum mínútum leiksins. Sigurinn færir Barcelona sjö stiga forskot á Real Madrid en Real á leik sinni og getur því minnkað muninn aftur. Mörk Barcelona skoruðu þeir Dani Olmo á 86. mínútu og Robert Lewandowski á 90. mínútu. Fermin Lopez lagði upp bæði mörkin en allir þrír komu inn á sem varamenn í leiknum. Eric Garcia hefði getað komið gestunum yfir eftir hornspyrnu en Dmitrovic var alveg jafn áhrifamikill á hinum enda vallarins og varði frábærlega til að halda jöfnu. Að lokum komu gæði Barcelona í ljós og þeir skoruðu tvívegis á síðustu mínútunum. Leikurinn var jafnari en tölurnar gefa til kynna, Espanyol var betri aðilinn stóran hluta leiksins en liðið telur sig líklega óheppið, þar sem því tókst ekki að skora þrátt fyrir að vera með xG upp á 1,43 (1,67 hjá Barcelona). Spænski boltinn Mest lesið Leik lokið: Tindastóll-Valur 99-108 | Valssigur í framlengingu Körfubolti Eygló Fanndal er Íþróttamaður ársins 2025 Sport Bílstjóri Joshua var ekki með ökuleyfi Sport Donni dregur sig úr landsliðshópnum Handbolti Gísli giftur, Ómar í rannsóknarvinnu og Snorri fagnar ástinni Handbolti Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Enski boltinn Jón Arnar nýjasti meðlimurinn í Heiðurshöll ÍSÍ Sport Grét og gat ekki kastað pílum fyrir aðeins fjórum árum Sport Uppgjörið: Stjarnan - KR 98-96 | Stjarnan vann eftir háspennu Körfubolti McIlroy miður sín yfir ummælum áhorfenda um dóttur hans Golf Fleiri fréttir Börsungar björguðu sér með tveimur mörkum í lokin Declan Rice var hetjan þegar Arsenal náði sex stiga forskoti Þórir og félagar tóku stig af Juventus Mané lagði upp tvö og Senegal fyrsta liðið í átta liða úrslit Fór að gráta eftir að hafa gefið mark í ensku úrvalsdeildinni Tómas Bent og félagar með sex stiga forskot Fyrsti sigurinn hjá Úlfunum var stórsigur á West Ham Adda verður hægri hönd Ian Jeffs í sumar Markmannsmistök komu í veg fyrir fögnuð hjá Mikael McGinn útskýrir furðulega fagnið: „Smá grín hjá okkur í klefanum“ McGinn með tvennu í öruggum sigri Aston Villa „Miklu fagmannlegra heldur en hérna“ Pep segir að Rodri hafi breytt leiknum þegar hann kom inn á Sergio Ramos vill nú kaupa sitt gamla félag en þyrfti þá að fórna einu Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth AC Milan hoppaði upp fyrir nágranna sína og í toppsætið Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Amorim segir að engar viðræður séu í gangi Al Amri stal sviðsljósinu af Ronaldo og Toney tók frá honum stigin Losnar Sterling úr frystikistunni hjá Chelsea? Settir í bann frá landsliðinu nema þeir semji fyrst í Argentínu Brennan Johnson er orðinn leikmaður Crystal Palace „Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ Berst við krabbamein „Bara plástur á sár, hann mun ekki vera þarna í mörg ár“ Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Færir sig um set í Lundúnum Ungur leikmaður Metz slasaðist í sprengingunni Skilur baulið hjá stuðningsmönnum vel Sjá meira