Tómas Bent Magnússon var í byrjunarliði Hearts í 1-0 sigri gegn Livingston og liðið er nú með sex stiga forskot á toppi skosku úrvalsdeildarinnar í fótbolta eftir sigur Rangers gegn Celtic fyrr í dag.
Þessi fjölhæfi leikmaður var á hægri kantinum hjá Hearts, spilaði 86 mínútur og tók þrjú skot en hitti ekki rammann. Hann klúðraði einu dauðafæri eftir tíu mínútna leik en það kom ekki að sök því Hearts tók forystuna aðeins átta mínútum síðar.
Miðvörðurinn Craig Halkett skoraði markið með skalla eftir fyrirgjöf frá bakverðinum Jordi Altena.
Heimamenn Hearts voru mun betri aðilinn og áttu heil fimmtán skot að marki gestanna en komu boltanum bara einu sinni í netið.
Botnliðið Livingston hefur ekki unnið síðustu átján leiki í röð en tókst að ógna markinu í þrígang og þá þurfti markmaður Hearts, Alexander Schwolow, að hafa sig allan við í eitt skipti.
Rangers vann 3-1 gegn Celtic í nágrannaslag höfuðborgarinnar Glasgow í hádeginu. Yang Hyun-Jun kom heimamönnum yfir í fyrri hálfleik en gestirnir skoruðu síðan þrjú mörk í seinni hálfleik.
Youssef Chermiti skoraði tvennu og Mikey Moore setti þriðja markið á 71. mínútu til að gulltryggja sigurinn.
Rangers jöfnuðu Celtic að stigum með sigrinum en liðin sitja í 2. og 3. sæti með 38 stig. Hearts sex stigum ofar með 44 stig.
Kjartan Már Kjartansson var ónotaður varamaður hjá Aberdeen í 1-0 tapi gegn Falkirk. Hann hefur komið við sögu í 3 af 20 leikjum á tímabilinu en liðið situr í 8. sæti í 12 liða deildinni.