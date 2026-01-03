Fótbolti

Sergio Ramos vill nú kaupa sitt gamla fé­lag en þyrfti þá að fórna einu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sergio Ramos á blaðamannafundinum þegar hann tilkynnti að hann væri á förum frá Sevilla.
Spænska fótboltagoðsögnin Sergio Ramos er sagður vera í viðræðum um að aðstoða við kaup á spænska fótboltafélaginu Sevilla, félagi sem hann lék með allt fram til ársins 2024.

Hinn 39 ára gamli Ramos gæti snúið aftur til Sevilla sem hluthafi. Hann ólst upp hjá félaginu, kom þangað tíu ára gamall og lék með liðinu til 2005 þegar Real Madrid keypti hann.

Þessi fyrrverandi fyrirliði Real Madrid og stjarna PSG er nú án liðs eftir að hafa yfirgefið mexíkóska liðið Monterrey og virðist nú ætla að færa sig yfir í heim fótboltaeiganda.

Samkvæmt spænska miðlinum Diario AS hefur Ramos byrjað að fræðast um ferlið við það að gerast fjárfestir, sem minnihlutaeigandi.

Liðið frá Andalúsíu var að sögn í samningaviðræðum við bandaríska fjárfesta, Antonio Lappi og Fede Quintero, um fulla yfirtöku, en viðræður hafa stöðvast vegna stærðar tilboðs þeirra.

Þetta opnaði aftur á móti dyrnar fyrir aðra fjárfesta til að hefja viðræður, þar á meðal samsteypu sem Ramos er hluti af.

Piqué-lögin að trufla

Sergio Ramos gæti samt ekki spilað á Spáni ef hann kaupir Sevilla, vegna „Piqué-laganna“

Íþróttalög Spánar og reglugerðir RFEF banna virkum leikmönnum að eiga viðskiptahagsmuna að gæta í LaLiga, sem í raun kemur í veg fyrir að þeir geti spilað á Spáni.

Vill halda áfram og dreymir um HM

Ramos snýr aftur til Spánar með það í huga að halda áfram ferli sínum í Evrópu, og vonast jafnvel til að fá kall frá Luis de la Fuente fyrir heimsmeistaramótið og ljúka ferlinum sem virkur leikmaður.

Þetta er vegna svokallaðra „and-Piqué-laga“, ákvæðis sem var bætt við íþróttalög Spánar í kjölfar deilunnar sem snerist um fyrrverandi varnarmann Barcelona, Gerard Piqué, og spænska ofurbikarinn sem haldinn var í Sádi-Arabíu.

Tryggja að slíkar aðstæður endurtaki sig ekki

Á þeim tíma hafði Piqué, sem var þá enn virkur leikmaður, milligöngu milli spænska knattspyrnusambandsins og sádi-arabískra stjórnvalda um að flytja keppnina til landsins í skiptum fyrir umtalsverða þóknun.

Til að tryggja að slíkar aðstæður endurtaki sig ekki, settu spænsk stjórnvöld ákvæði sem bannaði virkum íþróttamönnum að hafa viðskiptatengsl við keppnir sem þeir gætu tekið þátt í, með það að markmiði að forðast hagsmunaárekstra og vernda heilindi íþróttanna.

Spænski boltinn

