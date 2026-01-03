Sergio Ramos vill nú kaupa sitt gamla félag en þyrfti þá að fórna einu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. janúar 2026 07:01 Sergio Ramos á blaðamannafundinum þegar hann tilkynnti að hann væri á förum frá Sevilla. Getty/Rocio Ruz Spænska fótboltagoðsögnin Sergio Ramos er sagður vera í viðræðum um að aðstoða við kaup á spænska fótboltafélaginu Sevilla, félagi sem hann lék með allt fram til ársins 2024. Hinn 39 ára gamli Ramos gæti snúið aftur til Sevilla sem hluthafi. Hann ólst upp hjá félaginu, kom þangað tíu ára gamall og lék með liðinu til 2005 þegar Real Madrid keypti hann. Þessi fyrrverandi fyrirliði Real Madrid og stjarna PSG er nú án liðs eftir að hafa yfirgefið mexíkóska liðið Monterrey og virðist nú ætla að færa sig yfir í heim fótboltaeiganda. Samkvæmt spænska miðlinum Diario AS hefur Ramos byrjað að fræðast um ferlið við það að gerast fjárfestir, sem minnihlutaeigandi. Liðið frá Andalúsíu var að sögn í samningaviðræðum við bandaríska fjárfesta, Antonio Lappi og Fede Quintero, um fulla yfirtöku, en viðræður hafa stöðvast vegna stærðar tilboðs þeirra. Þetta opnaði aftur á móti dyrnar fyrir aðra fjárfesta til að hefja viðræður, þar á meðal samsteypu sem Ramos er hluti af. Piqué-lögin að trufla Sergio Ramos gæti samt ekki spilað á Spáni ef hann kaupir Sevilla, vegna „Piqué-laganna“ Íþróttalög Spánar og reglugerðir RFEF banna virkum leikmönnum að eiga viðskiptahagsmuna að gæta í LaLiga, sem í raun kemur í veg fyrir að þeir geti spilað á Spáni. Vill halda áfram og dreymir um HM Ramos snýr aftur til Spánar með það í huga að halda áfram ferli sínum í Evrópu, og vonast jafnvel til að fá kall frá Luis de la Fuente fyrir heimsmeistaramótið og ljúka ferlinum sem virkur leikmaður. Þetta er vegna svokallaðra „and-Piqué-laga“, ákvæðis sem var bætt við íþróttalög Spánar í kjölfar deilunnar sem snerist um fyrrverandi varnarmann Barcelona, Gerard Piqué, og spænska ofurbikarinn sem haldinn var í Sádi-Arabíu. Tryggja að slíkar aðstæður endurtaki sig ekki Á þeim tíma hafði Piqué, sem var þá enn virkur leikmaður, milligöngu milli spænska knattspyrnusambandsins og sádi-arabískra stjórnvalda um að flytja keppnina til landsins í skiptum fyrir umtalsverða þóknun. Til að tryggja að slíkar aðstæður endurtaki sig ekki, settu spænsk stjórnvöld ákvæði sem bannaði virkum íþróttamönnum að hafa viðskiptatengsl við keppnir sem þeir gætu tekið þátt í, með það að markmiði að forðast hagsmunaárekstra og vernda heilindi íþróttanna. Spænski boltinn Mest lesið Ungu strákarnir mætast í úrslitaleiknum á HM í pilu Sport Luke „the Nuke“ Littler í úrslitaleikinn þriðja árið í röð Sport Amorim segir að engar viðræður séu í gangi Enski boltinn Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth Enski boltinn Fann liðsfélaga sinn látinn Sport Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Enski boltinn Dagskráin: Troðinn laugardagur endar á úrslitaleiknum á HM í pílu Sport Nýja árið byrjaði á flengingu á heimavelli Körfubolti Þá fáum við að vita meira um líf Schumacher eftir slysið Formúla 1 Al Amri stal sviðsljósinu af Ronaldo og Toney tók frá honum stigin Fótbolti Fleiri fréttir Sergio Ramos vill nú kaupa sitt gamla félag en þyrfti þá að fórna einu Skírður í sjónum á ströndinni í Bournemouth AC Milan hoppaði upp fyrir nágranna sína og í toppsætið Segja að Liverpool líti á Harvey Elliott sem vandamál Aston Villa Amorim segir að engar viðræður séu í gangi Al Amri stal sviðsljósinu af Ronaldo og Toney tók frá honum stigin Losnar Sterling úr frystikistunni hjá Chelsea? Settir í bann frá landsliðinu nema þeir semji fyrst í Argentínu Brennan Johnson er orðinn leikmaður Crystal Palace „Þú færð ekkert fyrir að vera heiðarlegur“ Berst við krabbamein „Bara plástur á sár, hann mun ekki vera þarna í mörg ár“ Ungur varnarmaður sagður á leið til Liverpool Sjáðu mörkin sem voru skoruð á nýársdag Færir sig um set í Lundúnum Ungur leikmaður Metz slasaðist í sprengingunni Skilur baulið hjá stuðningsmönnum vel Strákurinn fékk VAR í jólagjöf Mourinho grætti Cristiano Ronaldo í klefanum Sunderland hjálpaði Arsenal með því að taka stig af Man. City „Mjög svekkjandi“ Líklegast að Chelsea ráði stjóra Strassborg Fyrsta mark Mateta í langan tíma dugði ekki Palace til að taka öll stigin Bitlausir meistarar byrjuðu árið á því að tapa stigum á heimavelli Arsenal græddi á mistökum dómarans í 1-0 sigrinum á Everton Sjáðu Mateta skora fyrsta mark ársins 2026 Biðin mikla hjá Unai Emery tók aðeins nokkrar sekúndur Tók báða Íslendingana út af í hálfleik „Ekki jólin sem ég bjóst við“ Ríkisstjórn Gabon setti fótboltalandsliðið sitt í bann Sjá meira