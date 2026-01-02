Argentínska knattspyrnusambandið segist hér eftir útiloka leikmenn frá unglingalandsliðum ef þeir yfirgefa Argentínu áður en þeir skrifa undir sinn fyrsta atvinnumannasamning.
Nýlegt mál Luca Scarlato, sem yfirgaf River Plate án þess að skrifa undir atvinnumannasamning til að flytja erlendis, hefur leitt til þess að argentínska knattspyrnusambandið hefur innleitt nýja takmörkun sem hefur áhrif á unglingalandsliðin.
Samkvæmt argentínskum lögum heimilar þessi lagarammi, sem Scarlato nýtti sér, ólögráða einstaklingum að yfirgefa félög sín með leyfi foreldra áður en þeir skrifa undir atvinnumannasamning.
Samkvæmt sambandinu verða leikmenn sem velja þessa leið ekki lengur teknir til greina í unglingalandslið Argentínu, með það yfirlýsta markmið að vernda fjárfestingu innlendra félaga í uppeldi leikmanna.
Ákvörðunin gildir um alla unga leikmenn sem yfirgefa argentínsk félög með þessum lagaramma.
Javier Méndez Cartier, forseti Excursionistas og embættismaður AFA sem tengist U20- og U23-landsliðunum, útskýrði að aðgerðin hafi verið samþykkt af Claudio Tapia, forseta sambandsins, ásamt framkvæmdastjórninni.
Hann sagði að það væri forgangsatriði að verja hagsmuni uppeldisfélaga og að leikmenn sem færu með þessum hætti yrðu ekki gjaldgengir í unglingalandsliðin.
Embættismenn argentínska sambandsins halda því fram að uppeldisstarf feli í sér langtímafjárfestingu sem nær lengra en bara knattspyrnuþjálfun, þar á meðal menntun, húsnæði, læknisþjónustu, næringu og félagslegan stuðning.
Þegar leikmaður fer áður en hann gerir atvinnumannasamning tapa félögin bæði mögulegum leikmanni í aðalliðið og öllum möguleikum á að endurheimta fjárfestingu sína.
