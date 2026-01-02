Kristín vill fyrsta sætið Lovísa Arnardóttir skrifar 2. janúar 2026 15:05 Kristín hefur verið bæjarfulltrúi í átta ár. Aðsend Kristín Thoroddsen bæjarfulltrúi og formaður fræðsluráðs í Hafnarfirði býður sig fram í 1. sæti í komandi prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði sem fram fer 7. febrúar. Þegar hefur Skarphéðinn Orri Björnsson, núverandi oddviti, tilkynnt að hann sækist eftir 1. sætinu. Skarphéðinn Orri var í 2. sæti á lista flokksins í síðustu kosningum en síðasti oddviti flokksins í Hafnarfirði, Rósa Guðbjartsdóttir, situr nú á þingi. Kosið verður um sex efstu sætin hjá flokknum í febrúar. Í tilkynningu frá Kristínu kemur fram að hún hafi verið bæjarfulltrúi í tvö kjörtímabil, formaður fræðsluráðs og hafnarstjórnar, stjórnarmaður í Strætó, setið í samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins og verið formaður innkauparáðs Hafnarfjarðar. „Ég hef fengið hvatningu úr mörgum áttum til að bjóða mig fram til að leiða lista Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði í komandi sveitarstjórnarkosningum. Ég hef því tekið ákvörðun að bjóða mig fram í 1. sæti í prófkjöri flokksins,“ segir Kristín í færslu þar sem hún tilkynnir um framboð sitt. Sjálfstæðisflokkurinn Sveitarstjórnarkosningar 2026 Hafnarfjörður Mest lesið Banaslys á Hvolsvelli Innlent Vinum hans ekki litist á blikuna Innlent Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Innlent Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Innlent Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Innlent Tekur stóra skammta af magnýl og leiðist að hreyfa sig Erlent Fyrsta fórnarlambið nafngreint Erlent Þurfi að sannfæra flokkinn Innlent Segjast hafa sviðsett aftöku og hirt verðlaunaféð af Rússum Erlent Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Innlent Fleiri fréttir Fjögur vilja tvö efstu hjá Viðreisn Kristín vill fyrsta sætið Allt sem þú þarft að vita um nýja kílómetragjaldið Þremur þjófum vísað úr landi Funda í janúar í kjaraviðræðum flugstétta Hlutfall fínasta svifryksins áberandi hátt á nýársnótt Telur nær öruggt að fleiri hundar muni týnast Dæmi um að fólk hafi flúið upp í sveit Þurfi að sannfæra flokkinn Sex tíma leikskóladvöl nú gjaldfrjáls í Hafnarfirði Neytendur eigi meira inni eftir eldsneytislækkanir á nýju ári Hafna beiðni manns sem braut kynferðislega á stjúpdóttur Banaslys á Hvolsvelli Sumarbústaðaeigendur geti skotið upp flugeldum annars staðar Karólína Helga býður sig fram gegn sitjandi oddvita Mikill meirihluti vill lögfesta rétt barna til leikskólavistar Veki furðu að bílaleigubílar séu ekki á nagladekkjum Eldur í bíl við Breiðhellu Vinum hans ekki litist á blikuna Pétur verið lengur en hún í stjórnmálum Fluttur á sjúkrahús eftir slys í Hrútafirði Pétur fer á móti borgarstjóra og vill fyrsta sætið í Reykjavík Kveður klettinn í lífi sínu eftir skyndileg veikindi Hitnar undir feldi Péturs Þessi fjórtán hlutu fálkaorðuna á nýársdegi „Líðan barna nú mun móta sögu og styrk Íslands á næstu árum“ Fleirum þykir Flokki fólksins ganga illa að hrinda málum í framkvæmd Fimmtán leituðu á bráðamóttöku vegna flugeldaslysa Fjögurra stiga skjálfti í Bárðarbungu: „Stærsti skjálftinn á árinu“ Hvetur Íslendinga til að hafna „svartagallsrausi“ Sjá meira