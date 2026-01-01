Fleirum þykir Flokki fólksins ganga illa að hrinda málum í framkvæmd Agnar Már Másson skrifar 1. janúar 2026 13:34 Inga Sæland búin til framkvæmda. Almenningi þykir aftur á móti flokki hennar ekki ganga sérstaklega vel að hrinda málum sínum í framkvæmd. Vísir/Bjarni Fleirum finnst Flokki fólksins ganga illa heldur en vel að koma málum sínum til framkvæmda í núverandi stjórnarsamstarfi, samkvæmt nýrri könnun. Alla jafna þykir almenningi samt núverandi stjórnarflokkum ganga betur að hrinda málum sínum í framkvæmd saman borið við fyrrverandi ríkisstjórn í desember 2023. Tæplega 42 prósent svarenda í nýrri könnun maskínu segja Samfylkingunni ganga vel og rúmlega 28 prósent segja henni ganga illa að koma sínum málum í verk. Rest segir flokknum ganga í meðallagi. Þá töldu 36 prósent svarenda að Viðreisn gengi vel að koma málum í framkvæmd og 31 prósent töldu flokknum takast það illa en aðrir segja flokknum ganga í meðallagi. Aftur á móti telja um 29 prósent að Flokki fólksins gangi vel að hrinda sínum málum í framkvæmd en 44 prósent telja flokknum ganga illa við það og rest segir flokknum ganga í meðallagi. Flokki Ingu Sæland hefur gengið brösuglega að ná fram áherslumálum á borð við 48 strandveiðidaga og tengingu almannatryggingakerfisins við launavísitölu, en málin fengu ekki afgreiðslu fyrir þinglok í sumar. Meðal áherslumála flokksins sem hafa náð fram að ganga eru aftur á móti lögfesing samnings sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og frumvarp sem heimilar gæludýrahald í fjölbýli. Úr könnun sem Maskína framkvæmdi.Maskína Sömu spurningar var spurt í desember 2023, á tímum ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Þar þóttu Sjálfstæðismenn standa sig best þar sem 30 prósent töldu þeim ganga vel en 31,5 prósent töldu flokknum ganga illa. Tæp 17 prósent töldu Framsókn ganga vel að hrinda málum í framkvæmd en og 30 prósent töldu þeim ganga illa. Verst gekk Vinstri grænum en þar töldu 13 prósent að flokknum gengi vel og 48 prósent að flokknum gengi illa að ná málum sínum fram. Flokkur fólksins Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur (2017-2024) Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Tugir látnir eftir sprengingu í svissneskum skíðabæ Erlent Íslendingar tjá sig um skaupið: „Versta skaup ever“ eða það besta í manna minnum? Lífið Á bak við tjöldin: „Með alls konar exit plans, trúið mér“ Innlent Kirkja í Amsterdam alelda Erlent Fyrsta barn ársins kom í heiminn klukkan 00:24 Innlent Vanhelgunin ýmist skemmdarverk eða persónuleg árás Innlent Fjögurra stiga skjálfti í Bárðarbungu: „Stærsti skjálftinn á árinu“ Innlent Kamilla Bretadrottning greinir frá kynferðisofbeldi Erlent Miðahafi á Íslandi vann 642 milljónir í Víkingalottói Innlent Óttast að um fjörutíu hafi látist á skemmtistaðnum Erlent Fleiri fréttir Fimmtán leituðu á bráðamóttöku vegna flugeldaslysa Fjögurra stiga skjálfti í Bárðarbungu: „Stærsti skjálftinn á árinu“ Hvetur Íslendinga til að hafna „svartagallsrausi“ Ríflega tuttugu útköll vegna eldsvoða Vill annað sætið hjá Samfylkingunni í borginni Kveðst hlakka til að mæta aftur til starfa Á bak við tjöldin: „Með alls konar exit plans, trúið mér“ Fyrsta barn ársins kom í heiminn klukkan 00:24 Miðahafi á Íslandi vann 642 milljónir í Víkingalottói Stunguárás og margar tilkynningar um flugeldaslys Gleðilegt nýtt ár kæru lesendur Vísis Eitthvað í íslensku samfélagi fjandsamlegt börnunum okkar Simmi vinsælasti leynigesturinn „Þetta er Íslandsmet, Íslandsmet í svikum“ Tal um Ingu eftir kosningar ekki til sóma Gummi lögga er maður ársins 2025 Árangur breyti ekki alltaf upplifun fólks „Viðreisn jafnvel erfiðari viðfangs en Flokkur fólksins“ Vara við hættu á sinubruna Haldlögðu metmagn af fíkniefnum á árinu Vanhelgunin ýmist skemmdarverk eða persónuleg árás Árið gert upp í Kryddsíld 2025 Hafþór Freyr maður ársins að mati lesenda Vísis og hlustenda Bylgjunnar Segir myndbandsupptöku af því þegar skórnir voru teknir Tveir með alvarlega áverka eftir hnífstunguárás Vonast til að rafmagn verði komið á seinni partinn Rúmur helmingur bjartsýnn fyrir 2026 Grunaður um stórfellda líkamsárás og frelsissviptingu „Við bara svolítið sitjum uppi með þetta“ Börn niður í leikskólaaldur um helmingur þeirra sem slasast Sjá meira