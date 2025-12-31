„Viðreisn jafnvel erfiðari viðfangs en Flokkur fólksins“ Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 31. desember 2025 14:35 Sigmundur Davíð í Kryddsíld. Vísir/Anton Brink Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, gagnrýndi harðlega fyrirheit ríkisstjórnarinnar um atkvæðagreiðslu vegna viðræðna við Evrópusambandið í Kryddsíld. Hann segir Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra hafa komið vel fyrir sem sterkur og afdráttarlaus leiðtogi ríkisstjórnar. „En á sama tíma hefur hún sem forsætisráðherra þurft að fást við ýmsar uppákomur. Ég er ekki viss um að hún hafi gert ráð fyrir því að á köflum gæti Viðreisn verið jafnvel erfiðari viðfangs en Flokkur fólksins,“ segir Sigmundur. „Uppákomur Flokks fólksins hafa jafnvel fallið í skuggann á Evrópusambandsþráhyggju Viðreisnar. Þetta er auðvitað erfitt og ég votta þér samúð,“ segir Sigmundur við Kristrúnu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar og utanríkisráðherra segir bendir á að í stjórnarsáttmálanum sé kveðið á um atkvæðagreiðslu 2027. „Þessi ríkisstjórn treystir þjóðinni, við hræðumst ekki þjóðina eins og mér finnst stundum aðrir flokkar og sérstaklega Sigmundur, furðulegt nokk elsku Sigmundur minn, hræðast þjóðina. Það dugir ekki að vera í pólitík og segja bara sniðugar setningar. Það þarf að bjóða raunhæfar lausnir. Ég heyri það að hann er eitthvað á nálum, elsku karlinn,“ segir Þorgerður. Erla Björg segir þá að það sé af ásettu ráði að þau sitji ekki hlið við hlið og uppsker hlátur. Hægt er að horfa á Kryddsíld í beinni útsendingu hér. Kryddsíld Mest lesið „Margir sem því miður eru ekki jafn heppnir og ég“ Innlent Vanhelgunin ýmist skemmdarverk eða persónuleg árás Innlent Segir myndbandsupptöku af því þegar skórnir voru teknir Innlent Tveir með alvarlega áverka eftir hnífstunguárás Innlent Dótturdóttir JFK er látin Erlent Árið gert upp í Kryddsíld 2025 Innlent Grunaður um stórfellda líkamsárás og frelsissviptingu Innlent Enn fleirum sagt upp hjá Árvakri Innlent „Við bara svolítið sitjum uppi með þetta“ Innlent Hafþór Freyr maður ársins að mati lesenda Vísis og hlustenda Bylgjunnar Innlent Fleiri fréttir Haldlögðu metmagn af fíkniefnum á árinu Vanhelgunin ýmist skemmdarverk eða persónuleg árás Árið gert upp í Kryddsíld 2025 Hafþór Freyr maður ársins að mati lesenda Vísis og hlustenda Bylgjunnar Segir myndbandsupptöku af því þegar skórnir voru teknir Tveir með alvarlega áverka eftir hnífstunguárás Vonast til að rafmagn verði komið á seinni partinn Rúmur helmingur bjartsýnn fyrir 2026 Grunaður um stórfellda líkamsárás og frelsissviptingu „Við bara svolítið sitjum uppi með þetta“ Börn niður í leikskólaaldur um helmingur þeirra sem slasast „Margir sem því miður eru ekki jafn heppnir og ég“ Sátt við fyrsta árið og taka stöðuna vegna forfalla ráðherra á næstu dögum Tíu létust í umferðinni á árinu og alvarlegustu slysunum fækkar ekki Árangur aðgerða ekki staðist væntingar almennings Enn fleirum sagt upp hjá Árvakri Ríkisstjórnin sek um ósanngjarna mismunun Vonbrigði í menntamálum og áramótasprengja Hafa áhyggjur af frelsissviptingu barna í brottfararstöð Kristrún ræðir við Pétur um borgarstjórnarframboð Níu ráðherrar funda með Höllu Söfnun fyrir Kjartan gengur vel Komu auga á strandaða ferðamenn við Heklu Hvetja fólk til að plokka flugeldarusl á nýársdag Eftirminnilegasta augnablikið á ferlinum: „Hann sat á móti mér nokkuð rauður og þrútinn og hvæsti“ Víðir hefur nú loks tíma fyrir Lunch United Samfélagsmiðlabann án fræðslu stoðar lítið Samfélagsmiðlabann nýtur mikils stuðnings og flugeldasalan í fullum gangi Hægt að gefa hundum róandi og lyf til að gleyma um áramót Sjómenn mótmæla breytingum á samsköttun hjóna Sjá meira