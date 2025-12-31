Vanhelgunin ýmist skemmdarverk eða persónuleg árás Eiður Þór Árnason skrifar 31. desember 2025 12:31 Sánan hennar Guðrúnar Óskar Maríasdóttur á góðum degi. aðsend/samsett „Þetta er mikið áfall, alveg klárlega. Ég er búin að leggja mikið hjarta í að vera með sánurnar og þetta er svona svolítið heilagt rými fyrir mig og fólkið sem kemur. Það er búið að myndast mjög fallegt og skemmtilegt samfélag í kringum þetta. Eins og er oft með sánurnar þá er þetta oft griðastaður fyrir fólk. Þannig að þetta var bara mjög sárt. Það er leiðinlegt að enda árið svona.“ Þetta segir Guðrún Ósk Maríasdóttir, nuddari og sánugúsmeistari, en stórfelldar skemmdir voru unnar á sánuklefa hennar um jólin sem telst nú gjörónýtur. Ofninn í sánunni sem stóð á Álftanesi hafi verið eyðilagður og strompurinn ekki einu sinni látinn í friði. „Það var allt tekið. Þetta var ótrúlegt.“ Skemmdirnar hafi uppgötvast 27. desember og tveimur dögum seinna hafi verið búið að valda enn meiri usla. Miklar skemmdir voru unnar á sánunni.aðsend/samsett „Þannig að það er einhver sem er að koma þarna og leika sér að því að skemma. Maður skilur ekki alveg hvað fólki gengur til og einhvern veginn trúi ég því ekki að þetta séu fullorðnir einstaklingar sem myndu gera svona en svo veit maður aldrei hvernig fólk hefur það,“ segir Guðrún. Hún velti því fyrir sér hvort um sé að ræða handahófskennt skemmdarverk eða persónulega árás. Guðrún veit ekki hvenær atvikið átti sér stað en hún hafði síðast verið með gufubað á Þorláksmessu þann 23. desember. Fjórum dögum seinna fékk hún senda ábendingu um skemmdirnar en sánan er fjarri heimili hennar. FJárhagstjón er metið á um hálfa milljón króna og við bætist tekjutap.aðsend Áður gerð atlaga að sánunni og hún farið í sjóinn Guðrún segir fjárhagslegt tjón nema um hálfri milljón króna og við bætist tekjutap nú þegar hún geti ekki lengur tekið á móti fólki í gufubað. Sánan sé staðsett við ströndina við Hliðsnes á Álftanesi á frekar afskekktum stað nærri eyðibýli og lítilli íbúðabyggð. „Það er ekki mikið um mannaferðir þarna. Ekki nema bara fólk sem er að fara í göngutúr við ströndina,“ segir Guðrún. Bjórdósir og sígarettustubbar hafi sést við sánuna þegar innbrotið uppgötvaðist um helgina. Þetta sé ekki í fyrsta sinn sem atlaga er gerð að sánunni. Fátt var látið í friði. aðsend „Það er búið að reyna að skemma hana þrisvar sinnum.“ Í óveðri í október síðastliðnum hafi verið skorið á festingarnar sem halda henni niðri í tvígang. Þeim hafi verið bætt við eftir að sánan fauk í sjóinn á sama stað í janúar í fyrra. Þá tók við þriggja mánaða pása á meðan gerðar voru endurbætur. Nektarsánur á þriðjudögum „Ég var alltaf með nektarsánur á þriðjudögum og í sundfötum á föstudögum. Það eru átta manns sem komast í einu. Þetta er svona ritual. Við erum með tónlist, ferskar jurtir eða ilmkjarnaolíur, salt eða skykurskrúbb. Þetta var svo ljúft og gott. Ég leiðbeini fólki í gegnum öndun eða hugvekju með ásetning um að skilja eitthvað eftir sem þjónar þeim ekki lengur í sánunni í hitanum og taka inn nýja orku frá sjónum,“ segir Guðrún. „Nú er búið að vanhelga svæðið en við munum bara safna pening fyrir nýjum ofni og viðgerð vonandi. Ég finn fyrir miklum samhug frá fólki. Það hefur verið það bjarta í þessu að finna fyrir fólkinu og heyra hversu miklu máli hún skiptir fyrir fólkið og góðu stundirnar sem hafa verið þar. Það hefur verið mjög jákvætt að heyra það.“ Sánan var notuð minnst tvisvar í viku fyrir skemmdarverkin.aðsend Óska eftir upplýsingum Guðrún var búin að vera með sánuna í eitt og hálft ár og var hún keypt af litháskum smiðum. „Hún er svolítið sér á báti í smíði.“ Hún á ekki von á því að tryggingar bæti tjónið. Guðrún og eiginmaður hennar, Árni Kristjánsson, hafa óskað eftir upplýsingum um skemmdarverkin og bjóða hundrað þúsund krónur í peningaverðlaun til þeirra sem geta varpað ljósi á gerendurna. Engar slíkar upplýsingar hafa borist, að sögn Guðrúnar. Hún hafi enn ekki kært málið til lögreglu og vilja þau hjónin ræða við viðkomandi og hjálpa þeim „að komast á betri stað í lífinu,“ eins og Árni orðar það í færslu á samfélagsmiðlum. 