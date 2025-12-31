Lögregla handtók karlmann í Reykjavík í gær sem grunaður er um stórfellda líkamsárás og frelsissviptingu. Hann var vistaður í fangaklefa í nótt.
Frá þessu er greint í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu en frekari upplýsingar um málið liggja ekki fyrir.
Tveir til viðbótar gistu fangageymslur í nótt en 74 mál voru skráð í kerfi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi og í nótt.
Lögregla handtók karlmann sem grunaður er um framleiðslu og söludreifingu fíkniefna. Hann er jafnframt grunaður um brot á lögum um bann við tilteknum frammistöðubætandi efnum og lyfjum. Sá var vistaður í fangaklefa.
Ölvaðri konu var vísað út af skemmtistað í miðborginni eftir að hafa gert þarfir sínar á gólf staðarins.
Lögregla hafði eftirlit með bifreiðastöðum og fram kemur í dagbók að fjölmargir hafi verið sektaðir fyrir að leggja bílum sínum á gangstéttum.
Þá sinnti lögregla umferðareftirliti og handtók nokkra grunaða um akstur undir áhrifum áfengis eða fíkniefna og akstur án ökuréttinda.