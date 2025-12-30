Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ Sindri Sverrisson skrifar 30. desember 2025 09:30 Alfons Sampsted var í viðtali við samfélagsmiðla Birmingham City eftir jafnteflið í gærkvöld. Skjáskot/Youtube Alfons Sampsted fékk langþráð tækifæri í byrjunarliði enska knattspyrnufélagsins Birmingham í gærkvöld og þótti standa sig afar vel. Hann kveðst þó alltaf hafa verið meðvitaður um að staða sín hjá félaginu væri ekki góð. Alfons og Willum Willumsson voru báðir í byrjunarliði Birmingham sem gerði 1-1 jafntefli við Southampton í ensku B-deildinni í gærkvöld. Þetta var 24. deildarleikur tímabilsins en um leið sá fyrsti hjá Alfons í byrjunarliði. Áður hafði hann komið við sögu í þremur leikjum sem varamaður og því afar lítið spilað á þessari leiktíð. Það er því kannski skrýtið að staðarmiðillinn Birmingham Mail lýsi Alfons í fyrirsögn sem „gleymda manni“ Birmingham. Miðillinn segir að vegna forfalla hafi Chris Davies, stjóri Birmingham, ákveðið að kalla Alfons til í stöðu hægri bakvarðar og að þrátt fyrir lítið leikform hafi hann verið einn besti maður vallarins. Myndu ekki versla ef ég væri framar í röðinni Eins og miðillinn bendir á þá leit út fyrir það síðasta sumar að Alfons væri þá á förum frá félaginu en mögulega gæti leikurinn í gær orðið ákveðinn vendipunktur. „Ég er ekki vitlaus. Ég veit hvernig fótboltinn virkar. Þegar leikmenn eru keyptir sem spila mína stöðu þá verður þetta erfitt,“ sagði Alfons eftir leik í gær, samkvæmt Birmingham Mail. „Þeir hefðu ekki keypt leikmenn ef að ég væri framar í goggunarröðinni,“ sagði Alfons sem var einnig í viðtali við Youtube-rás Birmingham eins og sjá má á myndbandinu hér að neðan. „Að því sögðu þá er ekkert grafið í stein í fótboltanum. Ef að maður stendur sig vel þá getur maður komist framar í röðinni og fengið fleiri mínútur á vellinum. Ég hef ekki fengið margar mínútur en reyni að nýta þær sem best á vellinum. Það er ekki auðvelt að halda sér tilbúnum fyrir 90 mínútna leik sem er svona opinn, þar sem maður þarf að vera einbeittur og fullur af orku allan tímann. Þá kemur fagmennskan inn. Maður verður að halda áfram allri vinnunni og þá ræður maður við það að spila 90 mínútur þegar að því kemur,“ sagði Alfons. Dómarinn viti af sínum mistökum Hann átti sinn þátt í umdeildasta atviki leiksins, þegar Southampton jafnaði metin eftir að dómari leiksins hafði þvælst fyrir Tomoki Iwata, sem ætlaði að taka við sendingu frá Alfonsi. „Þetta var löng sending og ég ætlaði bara að skalla niður á Tomoki svo við gætum spilað áfram þaðan. Dómarinn virðist hafa stigið fyrir Tomoki og komið í veg fyrir að hann næði boltanum. Boltinn fór svo til þeirra og þeir náðu skyndisókn og skoruðu. Ég held að dómarinn viti að þetta var rangt af honum. Hann var illa staðsettur en við gerum allir mistök og þetta hjálpaði öðru liðinu verulega,“ sagði Alfons. Enski boltinn Mest lesið Býst núna við því versta frá áhorfendum Sport Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ Fótbolti Fótboltaþjálfari og þrjú börn hans létust í jólafríinu Fótbolti Klúðraði gullgreininni sinni: „Ég er enn í áfalli“ Sport „Enginn vildi að ég myndi vinna“ Sport „Ég hélt ég myndi deyja“ Enski boltinn Jokic lá þjáður eftir og tímabilið í hættu Körfubolti Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Enski boltinn „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ Enski boltinn Hetjuleg barátta dugði ekki gegn heimsmeisturunum Handbolti Fleiri fréttir Gleymdi Íslendingurinn fékk loks að spila: „Ég er ekki vitlaus“ „Fróðari menn segja að maður eigi ekki að láta tilfinningarnar ráða“ Fótboltaþjálfari og þrjú börn hans létust í jólafríinu „Ég hélt ég myndi deyja“ Nottingham Forest vill fá að heyra samtöl dómaranna Ekki góð ferð til Rómarborgar í kvöld Heimamenn í ham og El Kaabi skoraði aftur með hjólhestaspyrnu Sarri gekkst undir hjartaaðgerð Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Hvíldu Mo Salah en unnu samt riðilinn Beint frá Blikum til Boston í bandarísku deildinni Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Hneysklaður á ósönnum orðrómum Enn kvarnast úr liði Blika Jafnt í stórleiknum Martínez skaut Inter á toppinn Jöfnuðu 128 ára gamalt met Mahrez tryggði Alsíringum sigur Gray hetja Tottenham Højlund með tvö og Napoli í annað sætið Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Sjá meira