Stoltastur af veiðigjaldinu og telur aðrar skattabreytingar hafa lítil áhrif á heimilin Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 29. desember 2025 23:05 Daði Már Kristófersson fjármála- og efnahagsráðherra. Vísir/Ívar Fannar Ýmsar gjalda- og skattahækkanir og aðrar breytingar taka gildi um áramótin, en fjármagnstekjuskattur vegna leigutekna gæti í ákveðnum tilfellum hækkað um tugi þúsunda á mánuði. Fjármálaráðherra vill meina að ríkisstjórnin hafi ekki hækkað skatta á „venjulegt vinnandi fólk“ og segir að áhrif á heimilin ættu ekki að vera mikil. Þá kveðst hann stoltastur af þeim breytingum sem gerðar voru á veiðigjaldinu í ár, af þeim breytingum sem gerðar hafa verið á sköttum og gjöldum á árinu. Breytingar á lögum um veiðigjöld, afnám heimildar til samnýtingar skattþrepa sambýlisfólks, tilkoma kílómetragjaldsins og vörugjöld á bifreiðar eru meðal þeirra skatta- og gjaldabreytinga sem vakið hafa mikið umtal, en á móti verður bensín- og olíugjaldið til dæmis úr sögunni. En það er sitt hvað fleira sem breytist um áramótin. Skattur á leigutekjur úr 11% í 16,5% Til dæmis verða reglubundnar krónutöluhækkanir í takt við verðlagsþróun upp á 3,7% á gjöldum á áfengi og tóbak. Útvarpsgjaldið hækkar í sama hlutfalli um 800 krónur milli ára en það fer úr og gjald í framkvæmdasjóð aldraðra hækkar um rúmar 520 krónur. Þá verður tekið hærra gjald sem skapar ýmsar aðrar aukatekjur fyrir ríkissjóð, til að mynda verður fimm þúsund krónum dýrara að sækja um nýtt vegabréf á næsta ári, og rúmum ellefu þúsund krónum dýrara að fá flýtimeðferð. Þá má nefna breytingar á fjármagnstekjuskatti vegna leigutekna sem hækkar úr 11% upp í 16,5%. Þannig mun til dæmis einstaklingur sem leigir út íbúðarhúsnæði fyrir 350 þúsund krónur á mánuði þurfa að greiða tæpar sextíu þúsund krónur þar af í skatt á næsta ári, samanborið við tæpar fjörutíu þúsund krónur á þessu ári. Það er hækkun sem nemur tæpum tuttugu þúsund krónum á mánuði, eða um 230 þúsund á ársgrundvelli. Sjá einnig: Segir dulda skattahækkun taka gildi á næsta ári Dæmin hér að ofan eru ekki tæmandi listi yfir þær breytingar sem taka gildi um áramótin, en á vef stjórnarráðsins má til dæmis finna samantekt yfir helstu skattabreytingar sem taka gildi um áramót. Áhrifin ekki mikil að mati ráðherra Í aðdraganda kosninga sögðust núverandi stjórnarflokkar ekki ætla að hækka skatta á „vinnandi fólk.“ Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, segist aðspurður líta svo á að ríkisstjórnin hafi staðið við það loforð. „Við erum ekki að hækka skatta á venjulegt, vinnandi fólk og það er raunverulega þannig að hlutfall útgjalda ríkisins, sneiðin sem fer til ríkisins af þjóðarkökunni, hún stendur í stað á milli 2025 og 2026. Auðvitað er verið að gera ákveðnar breytingar á vörugjöldum og það er verið að innleiða kílómetragjald og auðvitað hefur það einhverja snertingu, en annars eru áhrifin ekki mikil,“ segir Daði Már. Stoltastur af veiðigjaldinu Hann segir erfitt að segja til um það nákvæmlega hversu miklu þær skattahækkanir og aðrar breytingar sem gerðar hafa verið muni skila sér í formi aukinna tekna til ríkissjóðs. Það verði tíminn að leiða betur í ljós enda þurfi að taka margar breytur með inn í reikninginn. „Það er alltaf erfitt að spá fyrir um það. Veiðigjöldin, þau fara eftir alls konar óvissu, bæði um rekstur sjávarútvegsfyrirtækjanna og hversu mikið veiðist yfir höfuð sem er breytingum háð. Kílómetragjaldið fer eftir því hversu mikið er keyrt, en markmiðið með þeirri breytingu var ekki tekjuöflun heldur einfaldlega að skipta um kerfi. Síðan á eftir að koma í ljós hver bílasala verður á árinu, þannig það er ómögulegt að segja til um það á þessum tímapunkti,“ segir Daði. Hvað lýtur að þeim sköttum og gjöldum og breytingum sem tekið hafa gildi síðan þú tókst við, hverju ert þú stoltastur af? „Ég myndi nú segja að veiðigjaldið og leiðréttingin á því hafi skipt mestu máli, þó að það sé kannski meira atvinnuvegaráðherra heldur en ég. Það var orðið löngu tímabært, það var skringilega reiknað. Ég held að þetta sé mikilvæg breyting og ég held að þær eigi alls ekki eftir að sýna sig þær dómsdagsspár sem hafðar voru uppi. Ég held að þetta sé skynsamleg leið fyrir þjóðina til að njóta hluta af ágóðanum af auðlindinni sem hún á,“ svarar Daði. Skattar, tollar og gjöld Fjármál heimilisins Rekstur hins opinbera Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Viðreisn Kílómetragjald Breytingar á veiðigjöldum Leigumarkaður Bensín og olía