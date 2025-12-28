Segir dulda skattahækkun taka gildi á næsta ári Jón Ísak Ragnarsson skrifar 28. desember 2025 09:07 Vilhjálmur Birgisson verkalýðsforingi. Vísir/Vilhelm Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, segir duldar skattahækkanir á launafólk leynast víða, og verkalýðshreyfingin eigi aldrei að láta þær líðast. Ein slík taki gildi á næsta ári, þegar persónuafsláttur hækkar ekki í takt við launavísitölu. „Já, þær leynast víða skattahækkanir á launafólk – skattahækkanir sem fólk tekur ekki strax eftir. Ein þeirra blasir nú við í tekjuskattinum,“ segir Vilhjálmur í færslu á samfélagsmiðlum. „Persónuafsláttur hækkar um 5,53%, á meðan 12 mánaða launavísitala hefur hækkað um 7,5%. Þegar persónuafsláttur og skattþrep fylgja ekki launaþróun er niðurstaðan einföld: ríkið tekur stærra hlutfall af launum fólks. Það er ekkert annað en skattahækkun, sama hvað hún er kölluð.“ Hækkar í takt við vísitölu neysluverðs Í síðustu viku var tilkynnt um breytingar á staðgreiðslu skatta um áramótin, en lögum samkvæmt hækkar persónuafsláttur og þrepamörk tekjuskatts einstaklinga í upphafi hvers árs sem nemur hækkun á vísitölu neysluverðs næstliðna tólf mánuði, að viðbættri hækkun vegna framleiðnivaxtar. „Hækkun vísitölu neysluverðs liggur nú fyrir og nemur hún 4,5% á 12 mánaða tímabili. Heildarhækkun viðmiðunarfjárhæða verður því 5,5%,“ stóð í tilkynningu fjármálaráðuneytisins. Vilhjálmur Birgisson segir að þar sem persónuafslátturinn hækkar minna en launavísitalan sé skattbyrði launafólks aukin í reynd. „Á heimili þar sem bæði hjón eru með 850 þúsund krónur í mánaðarlaun, þýðir þessi duldna skattahækkun að yfir 140–160 þúsund krónur á ári færast frá heimilinu til ríkisins – vegna þess að persónuafsláttur og skattþrep hækkuðu ekki til samræmis við launavísitölu.“ „Verkalýðshreyfingin á aldrei að láta slíkar duldar skattahækkanir líðast. Launabarátta missir gildi sitt ef ríkið étur launahækkanir fólks aftan frá með skattaskriði. Ef skattkerfið fylgir ekki launaþróun, þá er verið að hækka skatta – punktur.“ Skattar, tollar og gjöld Mest lesið Þriðji KFC-morðinginn fundinn rúmlega fjörutíu árum síðar Erlent Dró konu eftir gangstétt og lyfti henni svo upp með hálstaki Innlent Tilhæfislaus líkamsárás í annað sinn og enginn kom til aðstoðar Innlent Maðurinn sem var næstur í röðinni hjá mormónum látinn Erlent Segir dulda skattahækkun taka gildi á næsta ári Innlent Einn látinn í óveðrinu í Svíþjóð Erlent Níu handteknir fyrir að safna pening fyrir Hamas Erlent Líkamsárás í miðbænum Innlent Hrindir af stað söfnun fyrir föður drengsins Innlent Keyptu aðstoð vegna leiðréttingar landsframlags og hringferðar ráðherra Innlent Fleiri fréttir Segir dulda skattahækkun taka gildi á næsta ári Líkamsárás í miðbænum Dró konu eftir gangstétt og lyfti henni svo upp með hálstaki Reyndi ítrekað að stofna til slagsmála við skemmtistað Sjálfvirkir lyfjaskammtarar borgi sig tvöfalt til baka Tilhæfislaus líkamsárás í annað sinn og enginn kom til aðstoðar Keyptu aðstoð vegna leiðréttingar landsframlags og hringferðar ráðherra Frumkvæðisvinna lögreglu að loka fjórum afhendingarstöðum „Fara þarf í raunverulegar aðgerðir“ Hrindir af stað söfnun fyrir föður drengsins Kjartan sækist ekki eftir endurráðningu sem bæjarstjóri Landeldi í vexti og lögregla lokar áfengisverslunum Árekstur á Suðurlandsbraut Ekki talinn tengjast aukinni eldvirkni Handteknir grunaðir um framleiðslu fíkniefna Jarðskjálfti við Kleifarvatn Lögreglumenn eltu lausa hesta Lögregla lokaði Smáríkinu og Nýju vínbúðinni Stöðvuðu menn í ofbeldishug við landamærin Piltur skilinn eftir ber að ofan og skólaus eftir hrottafengna árás Dæmdur fyrir líkamsárás í matsalnum Engir ælupokar notaðir, þetta var núllpokaflug Hafði komið sér fyrir á háalofti hótels Tap upp á 130 milljónir og neikvætt eigið fé upp á aðrar 26 Umferðin róleg í kirkjugörðunum Töpuðu tæpum hundrað milljónum Milljónir í sekt fyrir að bakka á konu Þörf á að skerpa á verklagi spítalans í heimilisofbeldismálum Engin jólamessa vegna rafmagnsleysis Klæðning fauk af Stjórnsýsluhúsinu og skemmdi bíla Sjá meira