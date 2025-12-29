Beint frá Blikum til Boston í bandarísku deildinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 29. desember 2025 18:07 Sammy Smith fer frá Breiðabliki til Boston Legacy-liðsins í NWSL-deildinni. Vísir/Anton Brink Sammy Smith hefur fundið sér nýtt lið eftir tvö frábær ár á Íslandi en knattspyrnukonan snjalla samdi við Boston Legacy í bandarísku NWSL-deildinni. Smith hefur hjálpað Breiðabliki að vinna Íslandsmeistaratitla tvö ár í röð auk þess að FHL fór upp í Bestu-deildina með hana innanborðs. Smith vann í raun þrjár deildir á tveimur árum á Íslandi. Smith var allt í öllu í Blikaliðinu á þessum tveimur tímabilum en hún var með 21 mark og 13 stoðsendingar í aðeins 30 leikjum. Smith er að snúa aftur á heimaslóðir en hún var í Boston College á sínum tíma. „Að spila fyrir íþróttalið í Boston segir allt sem segja þarf,“ sagði Smith í fréttatilkynningu frá Boston Legacy. „Það er draumur að rætast að geta spilað fyrir framan vini mína og fjölskyldu eftir að hafa búið erlendis í nokkur ár. Ég er svo spennt að vera hluti af einhverju svona sérstöku, sérstaklega á fyrsta ári félagsins, og að spila fyrir Boston. Þetta er óraunverulegt,“ sagði Smith. Smith hóf atvinnumannaferil sinn árið 2024 með FHL í annarri deild á Íslandi, vann deildarmeistaratitilinn og skoraði 15 mörk í 14 leikjum áður en hún fór á láni til Breiðabliks í efstu deild út tímabilið. Þar náði hún þeim sjaldgæfa áfanga að vinna deildarmeistaratitla í báðum deildum á sama ári eftir að hafa skorað níu mörk í sjö leikjum með efstudeildarfélaginu. Hún skoraði síðan 12 mörk í 24 leikjum á næsta tímabili og hjálpaði Breiðabliki að verja meistaratitilinn. „Sú reynsla hefur hjálpað til við að móta leik hennar og hún hefur verið lykilmaður fyrir Breiðablik á Íslandi, skorað jafnt og þétt og keppt um titla,“ sagði Domè Guasch, framkvæmdastjóri Boston Legacy, í fréttatilkynningu. „Hún er fjölhæfur framherji með eðlislægt markanef og rætur hennar í Boston gefa henni þann kjark og þá einlægni sem falla vel að þeirri menningu sem við erum að byggja upp. Við erum spennt að bjóða hana velkomna heim og sjá hana hafa áhrif hér í Boston,“ sagði Guasch. View this post on Instagram A post shared by Boston Legacy FC (@bostonlegacyfc) Bandaríski fótboltinn Breiðablik Besta deild kvenna Mest lesið Joshua í bílslysi þar sem tveir létust Sport Þetta er vitað um banaslysið sem Anthony Joshua slapp lifandi úr Sport Þreytt á umræðu um líkamann sinn: „Á ekki að tjá sig um það“ Sport Hneysklaður á ósönnum orðrómum Fótbolti Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Enski boltinn Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Fótbolti „Þegar þú spilar við Gary Anderson er alltaf pláss fyrir flugeldasýningu“ Sport Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Enski boltinn Strákarnir komnir í úrslit á Sparkassen Handbolti Yfirgefur Keflavík vegna komu Martins Körfubolti Fleiri fréttir Vildi ekki láta undan pressu frá fjölmiðlamönnum Hvíldu Mo Salah en unnu samt riðilinn Beint frá Blikum til Boston í bandarísku deildinni Man Utd samdi við fyrrum liðsfélaga Glódísar Perlu hjá Bayern Gefur í skyn að Arsenal opni veskið í janúar „Einn mesti hugsuðurinn í boltanum“ Semenyo vill að allt verði klárt fyrir nýársdag „Knattspyrnustjórar eru ekki töframenn“ Segja að Wirtz græði á fjarveru Salah: „Sé hann fljúga í gang“ Hættir ekki fyrr en hann skorar þúsund mörk Skynjar stress hjá Arsenal Sjáðu frábært samspil Leeds og Gray tryggja Spurs sigurinn Ekkja Jota þakklát: „Hefur meiri þýðingu en orð geta lýst“ Hneysklaður á ósönnum orðrómum Enn kvarnast úr liði Blika Jafnt í stórleiknum Martínez skaut Inter á toppinn Jöfnuðu 128 ára gamalt met Mahrez tryggði Alsíringum sigur Gray hetja Tottenham Højlund með tvö og Napoli í annað sætið Calvert-Lewin skoraði í sjötta leiknum í röð Andy Carroll mætir fyrir dóm eftir að hafa verið handtekinn Villa kvartar til Chelsea vegna flösku sem flaug á bekkinn Gömlu Chelsea-mennirnir skutu Milan á toppinn Leið Víkings að titlinum rifjuð upp í kvöld Sjáðu magnaða vörslu Raya: „Þetta var stórkostlegt“ Sjáðu fyrsta mark Wirtz, laglega sjálfsmarkið og Watkins stúta Chelsea Liverpool-skotmarkið ekki á förum í janúar Skoraði og fékk gult fyrir að benda Sjá meira