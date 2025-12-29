Innlent

Kominn tími á gos og Veður­stofan öllu við­búin

Margrét Helga Erlingsdóttir skrifar
Í einu gosinu rann hraun yfir Grindavíkurveg.
Kvikuhlaup og eldgos á Sunhnúksgígaröðinni er komið á tíma samkvæmt öllum breytum sem voru til staðar fyrir fyrri kvikuhlaup. Því gæti gosið hvað úr hverju. Náttúruvársérfræðingur á Veðurstofunni segir stofnunina vera í góðu sambandi við Grindvíkinga og að vel sé fylgst með þróuninni.

Goshlé hefur varað frá því níunda gosinu á Sundhnúksgígagörðinni lauk 5. ágúst síðastliðinn en samhliða goslokunum hófst landris að nýju og hefur það aukist jafnt og þétt síðan. Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir, náttúruvársérfræðingur, hjá Veðurstofu Íslands, var spurð út í stöðu mála.

„Landrisið heldur áfram, það er hægt en stöðugt. Kvikusöfnunin heldur áfram það er komið í tæplega 19 milljón rúmmetra af kviku í kvikuhólfinu og varðandi skjálftavirkni það er bara mjög rólegt eins og er. Það er að safnast saman kvika og það getur verið að það verði rólegt áfram og í rauninni bara byrjar þegar það byrjar, við getum átt von á kvikuhlaupi hvenær sem er núna.“

Þá var hún spurð hvort allir mælikvarðar sýndu að kominn væri tími á gos sé miðað við stöðuna fyrir fyrri gos á Sundhnúksgígaröðinni. Kvikumagnið nú hefur náð því magni kviku sem fór úr kvikuhólfinu í síðasta gosi.

„Já, það er kominn tími miðað við fyrri kvikuhlaup og eldgos þá erum við inni á þeim tíma núna, og gæti gerst hvað úr hverju í rauninni? Já einmitt, við erum að vakta þetta mjög vel núna og getum átt von á því hvenær sem er.“

Nýtt áhættumat var gefið út í gær. Mikil hætta þykir nú til staðar á mögulegu svæði gosopnunar og töluverð hætta teygir sig inn fyrir varnagarða Grindavíkur. Í samantekt áhættumats kemur fram að ferðafólk hafi gengið að nýlegu hrauni eftir ýmsum leiðum sem geti varið afar varasamar.

„Við erum í góðu sambandi við fólkið í Grindavík og fylgjumst vel með þessu núna næstu daga,“ segir Jarþrúður Ósk.

