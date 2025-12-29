Þurrkuðust út af þingi en sitja á tugum milljóna króna Kjartan Kjartansson skrifar 29. desember 2025 09:41 Kosninganóttin árið 2024 var niðurdrepandi fyrir VG. Flokkurinn hlaut aðeins 2,3 prósent atkvæða og datt út af þingi í fyrsta skipti frá stofnun. Vísir/Elín Guðmunds Eigið fé Vinstri grænna nam um fimmtíu milljónum króna við lok síðasta árs þrátt fyrir taprekstur á kosningaári. Flokkurinn varði rúmum 26,6 milljónum króna í kosningabaráttu sem skilaði honum engu. Vinstri græn guldu afhroð í þingkosningunum í nóvember í fyrra og misstu alla átta þingmenn sína. Svandís Svavarsdóttir tilkynnti nýlega að hún ætlaði ekki að sækjast eftir formennsku í flokknum á næsta landsfundi. Hún tók við formennskunni eftir að Katrín Jakobsdóttir sagði af sér þingmennsku til þess að fara í forsetaframboð í fyrra. Mesti kostnaðurinn við kosningabaráttu flokksins var vegna auglýsingakaupa, tæpar 18,7 milljónir króna samkvæmt ársreikningi sem Ríkisendurskoðun hefur farið yfir. Hvert einasta þeirra innan við fimm þúsund atkvæða sem flokkurinn fékk í kosningunum kostaði hann rúmlega 5.300 krónur. Þrátt fyrir útgjöldin töpuðu Vinstri græn áðeins tæplega 1,2 milljóna króna á rekstrinum í fyrra. Tekjurnar námu tæpum 120 milljónum króna en gjöldin rúmri 121 milljón. Eigð fé flokksins nam tæpum 49,6 milljónum króna við lok árs og haldbært fék rúmum 45,2 milljónum. Mestu styrkirnir úr eigin ranni Meirihluti tekna VG kom frá ríkissjóði, alls 87,3 milljónir króna. Þá fékk þingflokkur VG, sem er ekki lengur til, rúmar 10,5 milljónir króna frá Alþingi. Sjö fyrirtæki styrktu flokkinn um samtals tæpar 1,8 milljónir króna. Hæsti einstaki styrkurinn kom frá Arion banka sem gaf VG 500 þúsund krónur, fimmtíu þúsund krónum undir lögbundnu hámarki slíkra framlaga. Ölgerðin styrkti flokkinn um 400 þúsund krónur og Kaupfélag Skagfirðinga um 300 þúsund. Einstaklingar styktu flokkinn um rúmar 11,2 milljónir í fyrra en meirihluti þess fjár kom frá kjörnum fulltrúum flokksins, frambjóðendum og stofnendum. Þáverandi ráðherrarnir Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir og Guðmundur Ingi Guðbrandsson gáfu hámarksupphæðina, 550 þúsund krónur, og Svandís Svavarsdóttir 540 þúsund. Hjónin Steinunn Þóra Árnadóttir, þáverandi þingmaður flokksins, og Stefán Pálsson, sagnfræðingur, gáfu hámarksupphæðina hvort. Orri Páll Jóhannsson, þáverandi þingmaður flokksins, gaf 545 þúsund krónur. Vinstri græn Uppgjör og ársreikningar Styrkir til stjórnmálasamtaka Mest lesið „Markmið mitt var bara að ná byssunni af honum“ Erlent Sósíalistar líta til harðstjórnarríkja sem fyrirmynda Innlent Frímúrarareglan vill lögbann á nýjar lögreglureglur Erlent Milljón dalir eða meira fyrir náðun Erlent Umkringdu Taívan og æfðu lokanir hafna Erlent Í deilum við nágrannann vegna trjáa Erlent Þrír réðust á einn og höfðu af honum farsíma Innlent Tvær þyrlur sækja fjóra eftir alvarlegan árekstur á Fagurhólsmýri Innlent Þurrkuðust út af þingi en sitja á tugum milljóna króna Innlent „Gamla góða Ísland, bara betra“ Innlent Fleiri fréttir Þurrkuðust út af þingi en sitja á tugum milljóna króna Óvenju mikið að gera hjá slökkviliðinu Sósíalistar líta til harðstjórnarríkja sem fyrirmynda Þrír réðust á einn og höfðu af honum farsíma Tvær þyrlur sækja fjóra eftir alvarlegan árekstur á Fagurhólsmýri „Rúllandi rafmagnsleysi“ alla daga og tífaldur þungi í árásum „Gamla góða Ísland, bara betra“ Gróður farinn að grænka fyrir norðan Ferðakostnaður forsetans rúmar tuttugu milljónir Sakamálin sem einkenndu árið sem er á enda Ekki boðlegt að þingið hunsi þjóðaratkvæðagreiðslu Margfaldur þungi í loftárásum og kyntákn kveður Afbrot, fjölmiðlastyrkir og stefna Miðflokksins Segir dulda skattahækkun taka gildi á næsta ári Líkamsárás í miðbænum Dró konu eftir gangstétt og lyfti henni svo upp með hálstaki Reyndi ítrekað að stofna til slagsmála við skemmtistað Sjálfvirkir lyfjaskammtarar borgi sig tvöfalt til baka Tilhæfulaus líkamsárás í annað sinn og enginn kom til aðstoðar Keyptu aðstoð vegna leiðréttingar landsframlags og hringferðar ráðherra Frumkvæðisvinna lögreglu að loka fjórum afhendingarstöðum „Fara þarf í raunverulegar aðgerðir“ Hrindir af stað söfnun fyrir föður drengsins Kjartan sækist ekki eftir endurráðningu sem bæjarstjóri Landeldi í vexti og lögregla lokar áfengisverslunum Árekstur á Suðurlandsbraut Ekki talinn tengjast aukinni eldvirkni Handteknir grunaðir um framleiðslu fíkniefna Jarðskjálfti við Kleifarvatn Lögreglumenn eltu lausa hesta Sjá meira