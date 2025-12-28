Fótbolti

Martínez skaut Inter á toppinn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Lautaro Martínez skoraði eina mark kvöldsins.
Lautaro Martínez skoraði eina mark kvöldsins. Vísir/Getty

Internazionale frá Mílanó vann 1-0 útisigur á Atalanta í Bergamó í ítölsku úrvalsdeildinni. Með sigrinum stökk liðið á topp deildarinnar.

AC Milan tók sætið af bláklæddum grönnum sínum með 3-0 sigri á Hellas Verona fyrr í dag en Inter gat endurheimt sætið með sigri.

Franski framherjinn Marcus Thuram virtist koma liðinu yfir í fyrri hálfleik en mark hans var dæmt af eftir endurskoðun myndbandsdómara.

Félagi hans í framlínunni, Argentínumaðurinn Lautaro Martínez, skoraði löglegt mark eftir hléið og það reyndist eina mark leiksins.

Inter vann 1-0 og er með 36 stig á toppi ítölsku A-deildarinnar. AC Milan er með 35 stig í öðru sæti og Napoli með 34 í þriðja sætinu.

Ítalski boltinn

