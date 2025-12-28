Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Gömlu Chelsea-mennirnir skutu Milan á toppinn

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Christopher Nkunku skoraði tvö mörk gegn Verona. Hann fagnaði með því að blása upp rauða blöðru.
AC Milan endurheimti toppsæti ítölsku úrvalsdeildarinnar með 3-0 sigri á Verona á heimavelli í dag.

Þetta var fjórði sigur Milan í síðustu fimm deildarleikjum og liðið er með 35 stig á toppnum, tveimur stigum meira en grannarnir í Inter sem mæta Atalanta síðar í dag.

Christian Pulisic hefur verið í góðum gír að undanförnu og hann kom Milan yfir eftir hornspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks. Bandaríski landsliðsmaðurinn hefur skorað átta mörk í ellefu deildarleikjum á tímabilinu.

Christopher Nkunku, sem er á láni hjá Milan frá Chelsea, kláraði svo leikinn í byrjun seinni hálfleiks.

Á 48. mínútu skoraði hann sitt fyrsta deildarmark fyrir Milan úr vítaspyrnu og fimm mínútum síðar jók hann muninn í 3-0 þegar hann fylgdi eftir skoti Lukas Modric sem fór í stöngina.

Næsti leikur Milan er gegn Cagliari á Sardiníu á föstudaginn.

Verona er í 18. sæti deildarinnar með tólf stig en liðið hefur aðeins unnið tvo af sextán leikjum sínum á tímabilinu.

