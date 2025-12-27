Juventus stigi frá toppnum Sindri Sverrisson skrifar 27. desember 2025 21:51 Pierre Kalulu fagnar fyrra marki Juventus í kvöld sem á endanum var skráð sem sjálfsmark. Getty/Andrea Martini Juventus þurfti að hafa mikið fyrir því að leggja Pisa að velli en vann að lokum 2-0 útisigur og er aðeins stigi frá toppnum í ítölsku A-deildinni í fótbolta. Þetta var þriðji sigur Juventus í röð í deildinni og liðið lýkur árinu 2025 með 32 stig í 3. sæti, eftir sautján leiki. Mílanó-liðin Inter og AC Milan eru þó ofar, Inter með 33 stig og AC Milan 32 en betri markatölu en Juventus, og eiga tvo leiki til góða. Pisa, sem aðeins hefur unnið einn leik á tímabilinu og er næstneðst, fyrir ofan Albert Guðmundsson og félaga í Fiorentina, átti tvö skot í tréverkið áður en Juventus tókst að komast yfir. Pierre Kalulu fagnaði fyrra marki Juventus, á 73. mínútu, líkt og hann hefði skorað það en markið var svo skráð sem sjálfsmark Arturo Calabresi. Í uppbótartíma bætti svo Tyrkinn tvítugi Kenan Yildiz við öðru marki. Juventus tekur næst á móti Lecce, liði Þóris Jóhanns Helgasonar, þann 3. janúar. Ítalski boltinn Mest lesið Syrgja átján ára fimleikakonu Sport Arnar Þór ráðinn til FIFA: „Himinlifandi að hafa fengið þetta starf“ Fótbolti Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Enski boltinn Hafnaði 34 milljónum: „Vil ekki styðja kerfi sem býr til fíkn og eyðileggur líf“ Sport Írar ætli að fylgja eftir tillögu Heimis Fótbolti Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Enski boltinn Arsenal aftur á toppinn Enski boltinn Gerir grín að klæðaburði liðsfélaga síns Körfubolti Salah sakaður um dýfu: „Getum ekki keppt við Egypta og dómarana“ Fótbolti Haukur náði hundrað og hundrað fyrir EM Handbolti Fleiri fréttir Skoraði og fékk gult fyrir að benda Juventus stigi frá toppnum Aldrei spilað þarna en sagði strax já „Viss um að ég myndi skora einn daginn“ Mané tryggði Senegal stig Watkins hélt ótrúlegri sigurgöngu Villa áfram Schade og Jiménez sendu Brentford og Fulham í efri hlutann Arsenal aftur á toppinn Fyrsta mark Wirtz í þriðja sigrinum í röð Þjálfari Þóris sá rautt í tapi fyrir Fabregas Salah sakaður um dýfu: „Getum ekki keppt við Egypta og dómarana“ Arnar Þór ráðinn til FIFA: „Himinlifandi að hafa fengið þetta starf“ Tap hjá Tómasi í grannaslagnum og toppbaráttan harðnar Cherki aðalmaðurinn í sigri City Úlfarnir heiðruðu minningu Jota Enn tapa Albert og félagar Andri Lucas frá í mánuð Írar ætli að fylgja eftir tillögu Heimis Þjálfar 2. flokk samhliða því að spila fyrir KR Svakalegur derby-dagur fyrir Tómas Bent og félaga Sjáðu dönsku þrumuna sem færði United-mönnum öll þrjú stigin Segir að Arsenal stefni á sögulega fernu á þessu tímabili Sú besta í heimi ætlar sér að koma til baka löngu fyrir Íslandsleikinn Amorim endaði viðtalið á gamansömum nótum „Við eigum heima í Evrópu“ Malí tók stig af heimamönnum Daninn skaut Man. United upp fyrir Liverpool Amorim segir strákinn í frystinum vera framtíðin hjá Man. United Frönsk fótboltagoðsögn lést á jólunum Martinez með fyrirliðabandið og báðir Fletcher-bræðurnir á bekknum Sjá meira