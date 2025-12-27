Þakkar Trump í ólettutilkynningunni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. desember 2025 14:24 Karoline Leavitt er talskona Hvíta hússins. AP Karoline Leavitt, talskona Hvíta hússins, á von á öðru barni. Í óléttutilkynningunni þakkar hún sérstaklega Donald Trump Bandaríkjaforseta. „Besta jólagjöf sem við höfðum nokkurn tímann getað óskað okkur - lítil stelpa kemur í maí 2026,“ skrifar Leavitt í færslu á Instagram. Um er að ræða annað barn Leavitt og eiginmanns hennar, Nicholas Riccio. Þau hittust árið 2022 og giftu sig í janúar á þessu ári. Árið 2024 eignuðust þau soninn Nicholas Robert Riccio. Töluverður aldursmunur er á þeim hjónum en Leavitt er 28 ára en eiginmaður hennar sextugur. „Ég og eiginmaðurinn minn erum spennt fyrir því að stækka fjölskylduna okkar og sonur okkar getur ekki beðið eftir því að verða stóri bróðir. Hjarta mitt er fullt þakklætis til Guðs fyrir að gefa mér þá blessun að verða móðir, sem ég trúi sannarlega að sé það næsta sem maður kemst himnaríki á jörðu,“ skrifar hún. View this post on Instagram A post shared by KAROLINE LEAVITT (@karolineleavitt) Leavitt er sú yngsta til að gegna starfi talsmanns Hvíta hússins og verður einnig sú fyrsta til að vera ólétt á meðan hún sinnir starfinu. „Ég er líka afar þakklát Trump forseta og starfsmannastjóranum okkar, Susie Wiles, fyrir stuðninginn og fyrir að hlúa að fjölskylduvænu umhverfi í Hvíta húsinu. 2026 verður frábært ár og ég er svo spennt að verða stelpumamma!“ Bandaríkin Tímamót Donald Trump Mest lesið Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Lífið Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Lífið Frægir fjölguðu sér árið 2025 Lífið Ásgeir Kolbeins furðu lostinn yfir steini í jólapakkanum Lífið Skilaði týndum heyrnartólum alla leið til Hamborgar Lífið Gítarleikari The Cure er látinn Lífið Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Lífið Sjáðu nýja stiklu úr stjörnuprýddri hasarmynd Balta Lífið Sat uppi með sex kíló af kæstri skötu Lífið „Fyrri kona mannsins míns er með Parkinson, ekki ég“ Áskorun Fleiri fréttir Þakkar Trump í ólettutilkynningunni Íslenskur mágur Rex Heuermann efins um ódæði hans Vinsælustu myndböndin á Vísi á árinu Frægir fjölguðu sér árið 2025 Gítarleikari The Cure er látinn Skilaði týndum heyrnartólum alla leið til Hamborgar Sjáðu nýja stiklu úr stjörnuprýddri hasarmynd Balta Ásgeir Kolbeins furðu lostinn yfir steini í jólapakkanum Viðtöl ársins 2025: Missir, afsögn ráðherra, umsáturseinelti og læknir sem þóttist vera með krabbamein Sat uppi með sex kíló af kæstri skötu Kristmundur Axel tók við af Bubba Seinfeld og Friends-leikari látinn Jólagjafir íslenskra vinnustaða Deildar meiningar um lyktina: „Þetta er byrjendaskata“ Fréttamenn gæða sér á skötu í gegnum árin Laufey á landinu Þar sem vinsælustu lög landsins verða til Þessi smurðu mest á reikning Jommunnar Einhverfir kaþólikkar um allan heim heita Þorlákur Cooper bað móðurina um hönd Hadid „Mér finnst gaman að láta sjokkera mig“ Brúðkaup ársins 2025 Heitt í hamsi hjá gestum á „helvíti á jörðu“ í Breiðholti Chris Rea hefur ekið heim um jólin í síðasta skipti Saga jarðaði alla við borðið Vísa ásökunum Skinner um kosningasvindl á bug Kimmel ávarpar bresku þjóðina: Frábært ár fyrir fasisma „Ég hugsa til þín á hverjum einasta degi“ Stjörnulífið: Óskar tíkunum gleðilegra jóla Veikindi eyðilögðu líka stóru stund Manúelu Sjá meira