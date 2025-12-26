Frönsk fótboltagoðsögn lést á jólunum Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. desember 2025 19:03 Jean-Louis Gasset sést hér í starfi sínu sem þjálfari Olympique de Marseille en þessi var tekin í undanúrslitaleik í Evrópudeildinni 2024. Getty/Jean Catuffe/ Hinn þaulreyndi franski fótboltamaður og þjálfari Jean-Louis Gasset er látinn, 72 ára að aldri. Fjölskylda Gasset tilkynnti andlátið í skilaboðum til franska stórblaðsins L'Équipe. Hann lést á föstudagsmorgun, öðrum degi jóla, að því er dagblaðið greinir frá. L'Équipe lýsir honum sem goðsagnakenndri persónu í frönskum fótbolta. Gasset var þekktur þjálfari um árabil. Auk þess að hafa stýrt sögufrægum félögum eins og Saint-Étienne, Bordeaux, Marseille og Montpellier, var hann um tíma landsliðsþjálfari Fílabeinsstrandarinnar (2022–2024). Kylian Mbappé, leikmaður Real Madrid og franska landsliðsins, var einn af þeim sem vottuðu Jean-Louis Gasset virðingu sína á samfélagsmiðlum. Á leikmannaferli sínum var Gasset miðjumaður hjá fyrrnefndu Montpellier í áratug. „Það er með mikilli sorg sem við segjum fréttir í dag af andláti Jean-Louis Gasset. Hann var stórkostleg persóna í sögu félagsins og fór síðar til annarra stórra félaga sem þjálfari,“ skrifar Montpellier í tilkynningu á föstudag. Frá 2010 til 2012 var Gasset aðstoðarmaður Laurent Blanc hjá franska landsliðinu og hann hafði einnig gegnt aðstoðarhlutverkum hjá PSG og Espanyol. Hann kynntist Blanc á meðan þeir spiluðu báðir með Montpellier og Gasset var aðstoðarmaður hans hjá nokkrum félögum auk landsliðsins. Síðasta starf hans var sem aðalþjálfari hjá Montpellier, þar sem hann lauk störfum í apríl. View this post on Instagram A post shared by L'Équipe (@lequipe) Franski boltinn Mest lesið Stjórnin leyst frá störfum eftir að tólf ára drengur drukknaði Sport Ekkert bit í snáknum: „Hörmulegur og ætti að hætta“ Sport Má mæta í bláum gallabuxum: „Skáksambandið gerir bara það sem Magnus biður um“ Sport Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Enski boltinn Stoltur af stráknum en ætlar ekki að kaupa hann aftur Handbolti „Þú birtir falsfrétt um mig, þú ert í banni“ Fótbolti Haaland stóðst vigtun eftir jólin Enski boltinn Óvissa í Indlandi lætur City selja Fótbolti Jókerinn með tölvuleikjatölfræði á jóladag Körfubolti United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo Enski boltinn Fleiri fréttir Frönsk fótboltagoðsögn lést á jólunum Martinez með fyrirliðabandið og báðir Fletcher-bræðurnir á bekknum Mo Salah tryggði Egyptum sigur annan leikinn í röð Færeysk landsliðskona til liðs við ÍBV Havertz gæti snúið aftur á næstu dögum Alfons og Willum sáu tvö rauð spjöld fara á loft Óvissa í Indlandi lætur City selja Synir Diogo Jota leiða leikmenn út á Anfield Cunha vill skemmta og Howe treystir leikmönnum United horfir til Þýskalands eftir höfnun Semenyo „Þú birtir falsfrétt um mig, þú ert í banni“ Haaland stóðst vigtun eftir jólin Hápunktarnir hingað til í enska boltanum Goðsögn fallin frá Zidane sá soninn spila á Afríkumótinu Hótað brottrekstri ef hann færi ekki á börurnar Kærður af knattspyrnusambandinu Bestu jólamörkin: Drogba, Scholes eða Giroud? Býst ekki við að spila aftur fyrir landsliðið Féll úr skíðalyftu og lést Kynntu Sigurð á slaginu sex á aðfangadag Van de Ven bað Isak afsökunar: „Vildi ekki meiða hann“ Var frústreraður vegna landsliðsins Hvers vegna heillast stórliðin svo af Semenyo? Stewart, Snoop og Modric í eina sæng Mahrez batt enda á bið Alsíringa Heyrði hvorki frá Blikum né Víkingum Ruglaðar lokamínútur í Afríkukeppninni Vill ekki segja hversu lengi Bruno er frá Spyr hvort Guardiola stígi á vigtina Sjá meira