Töpuðu tæpum hundrað milljónum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 25. desember 2025 15:13 Bjarni Benediktsson hefur sagt skilið við stjórnmálin en hann var formaður flokksins árið 2024. Vísir/Vilhelm Sjálfstæðisflokkurinn tapaði tæpum hundrað milljónum króna árið 2024. Framlög lögaðila til flokksins voru tugir milljóna króna en kostnaðurinn við Alþingiskosningarnar var rúmlega 170 milljónir króna. Framlag ríkissjóðs til flokksins nam 181 milljón króna og frá sveitarfélögunum fékk flokkurinn rétt rúmar tuttugu milljónir. Framlög lögaðila námu tæpum 66 milljónum króna. Fjárframlög og félagsgjöld einstaklinga voru samtals um 56,5 milljónir króna og aðrar tekjur tæpar 87 milljónir. Rekstrartekjur flokksins voru því alls tæpar 411 milljónir króna en rekstrargjöldin voru hálfur milljarður króna. Flokkurinn kemur því út í, með tilliti til fjármunatekna og -gjalda, í 96 milljón króna tapi í ár. Hæstu rekstrargjöldin voru vegna prófkjörs og kosninga, 174,3 milljónir króna, en árið 2024 var kosið til Alþingis. Þar á eftir er skrifstofu- og stjórnunarkostnaður, 146,7 milljónir króna, og rekstur fasteigna flokksins, 73,6 milljónir króna. Meðal fasteignanna er Valhöll í Reykjavík. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður flokksins, ákvað á árinu að húsið yrði auglýst til sölu. Ekkert verð var gefið upp heldur óskað eftir tilboði en í ársreikningnum segir að fasteignir flokksins séu samtals 1,2 milljarða króna virði. Um miðjan nóvember var greint frá því að einhverjir hefðu áhuga á að festa kaup á húsinu. Sjálfstæðisflokkurinn greiddi tæpa 21 milljón fyrir auglýsingar. Kjörís á lista yfir lögaðila Fjöldi fyrirtækja er á lista yfir fjárframlög lögaðila. Þau sem gáfu hvað hæst, eða 550 þúsund krónur, eru meðal annars Arnarlax ehf., Flugfélagið Atlanta ehf., Frumherji hf., Hekla hf., HS Orka hf., KG Fiskverkun ehf., Síminn hf. og Samherji hf. Ægir sjávarfang ehf., Zirkon verktakar ehf., Teningur ehf., Rafport ehf. og Centerhotels ehf. gáfu fjárframlög upp á fimm hundruð þúsund krónur. Framlag Kjörís ehf., sem foreldrar Guðrúnar Hafsteinsdóttur, formanns Sjálfstæðisflokksins, stofnuðu, var upp á fimmtíu þúsund krónur. Ársreikningurinn er alls sautján blaðsíður en á fimm af þeim er útlistun á fjárframlögum lögaðila og er því listi langt frá því að vera tæmandi.