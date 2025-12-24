Skiluðu hagnaði á kosningaári Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 24. desember 2025 14:27 Sigurður Ingi er fráfarandi formaður Framsóknarflokksins. Vísir Framsóknarflokkurinn skilaði tæpum áttatíu milljón krónum í hagnað árið 2024. Ársreikningur þeirra fyrir árið hefur verið samþykktur og birtur á vef Ríkisendurskoðunar. Tekjur flokksins námu rúmum 206 milljónum króna á árinu, en af þeim komu um 145,5 milljónir frá ríkissjóði, Alþingi og sveitarfélögum. Einstaklingar styrktu flokkinn um rúma tólfa og hálfa milljón. Framlög lögaðila námu rúmum nítján milljónum króna, mun meira en árið áður. Alls var rúmum 155 milljónum króna varið í Alþingiskosningarnar á síðasta ári, en flokkurinn fékk einungis fimm þingmenn inn á þing og tapaði þar með sex þingmönnum á milli kjörtímabila. Því má gera ráð fyrir að fjárframlög hins opinbera verði töluvert lægri á þessu ári. Miðstjórnarfundur flokksins kostaði rúmar 14,6 milljónir króna en rúm sjö og hálf milljón fór í auglýsingar og kynningar. Flokksþingið kostaði flokkinn rétt rúmar fimm milljónir króna. Árið 2024 seldi flokkurinn einnig húsnæði sitt við Hverfisgötu 33 en fasteignamat þess var 303 milljónir króna. Kaupfélagið og Kjarnafæði efst á lista Framlag Síldarvinnslunnar hf. og dótturfélags þess, Vísir hf., til flokksins nam sex hundruð þúsund krónum. Kaupfélag Skagfirðinga og Kjarnafæði gáfu flokknum einnig framlag og það upp á 650 þúsund krónur. Ofarlega á lista yfir hæstu framlög lögaðila voru Samherji, Blikksmíði ehf., Verkland ehf., Dorg ehf. og Hvalur hf. en framlag hvers fyrirtækis nam 550 þúsund krónum. Frestur fyrir stjórnmálaflokka til að skila ársreikningum sínum fyrir árið 2024 var til 31. október. Reikningar Samfylkingarinnar og Sósíalistaflokksins eru enn til skoðunar hjá Ríkisendurskoðanda. Af þeim flokkum sem búnir eru að skila ársreikningi er Framsóknarflokkurinn sá eini sem hefur skilað hagnaði. Framsóknarflokkurinn Uppgjör og ársreikningar Rekstur hins opinbera Alþingi Alþingiskosningar 2024 Mest lesið Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Innlent Tveir lögreglumenn sprengdir í loft upp Erlent Hvar er opið á aðfangadag? Innlent Blússandi hagvöxtur í Bandaríkjunum Erlent Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Innlent Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Innlent Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Innlent Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Innlent Innflytjendamálin almenningi efst í huga Innlent Innanlandsflugi aflýst Innlent Fleiri fréttir Skiluðu hagnaði á kosningaári Hátíðarveisla á kaffistofu Samhjálpar: „Það er ró og friður yfir fólki“ Björgunarsveitin kölluð út í fokverkefni Grjóthrun undir Eyjafjöllum Fátækari eftir að hafa svindlað á ferðakonum Arion banki varar við svikaherferð Innanlandsflugi aflýst Foreldrar skipverjans fá áheyrn í Hæstarétti Hvar er opið á aðfangadag? Innflytjendamálin almenningi efst í huga Bæta við allt að 200 íbúðum og mathöll í Spöngina Maður í umferðarslysi reyndist fíkniefnasali Minni rekstrarkostnaður fyrir eigendur bensínháka Hafnar „jólakveðju“ ríkisins Hefði þurft hjólbörur undir öll verðlaunin sín Ýmis ráð til taugatrekktra á Þorláksmessu Ekkert því til fyrirstöðu að Ásthildur Lóa verði aftur ráðherra Óvissa um ráðherraskipan og skata fyrir byrjendur Maðurinn fundinn Sigríður Halldórsdóttir nýr ritstjóri Kastljóss Íslendingur í gæsluvarðhaldi í Kólumbíu vegna gruns um kynferðisbrot Forsætisráðuneytið eyddi meiru í almannatengla í fyrra en í ár Inkalla snuð vegna of mikils magns BPA-plastefna Svanhildur Sif heiðruð Falskar netverslanir: Auglýsir rýmingarsölu nokkrum dögum eftir opnun Meðallaun upplýsingafulltrúa hækkuðu hlutfallslega mest Skötuilmurinn leggst yfir landið og Samkeppniseftirlitið ætlar að fylgjast vel með bensínverðinu Áfram auknar líkur á eldgosi Sektaður um hundruð þúsunda fyrir að sparka í hund Stýra fjármálum og mannauðsmálum Þjóðleikhússins Sjá meira