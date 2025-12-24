Innlent

Skiluðu hagnaði á kosningaári

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Sigurður Ingi er fráfarandi formaður Framsóknarflokksins.
Framsóknarflokkurinn skilaði tæpum áttatíu milljón krónum í hagnað árið 2024. Ársreikningur þeirra fyrir árið hefur verið samþykktur og birtur á vef Ríkisendurskoðunar.

Tekjur flokksins námu rúmum 206 milljónum króna á árinu, en af þeim komu um 145,5 milljónir frá ríkissjóði, Alþingi og sveitarfélögum. Einstaklingar styrktu flokkinn um rúma tólfa og hálfa milljón. Framlög lögaðila námu rúmum nítján milljónum króna, mun meira en árið áður.

Alls var rúmum 155 milljónum króna varið í Alþingiskosningarnar á síðasta ári, en flokkurinn fékk einungis fimm þingmenn inn á þing og tapaði þar með sex þingmönnum á milli kjörtímabila. Því má gera ráð fyrir að fjárframlög hins opinbera verði töluvert lægri á þessu ári.

Miðstjórnarfundur flokksins kostaði rúmar 14,6 milljónir króna en rúm sjö og hálf milljón fór í auglýsingar og kynningar. Flokksþingið kostaði flokkinn rétt rúmar fimm milljónir króna.

Árið 2024 seldi flokkurinn einnig húsnæði sitt við Hverfisgötu 33 en fasteignamat þess var 303 milljónir króna.

Kaupfélagið og Kjarnafæði efst á lista

Framlag Síldarvinnslunnar hf. og dótturfélags þess, Vísir hf., til flokksins nam sex hundruð þúsund krónum. Kaupfélag Skagfirðinga og Kjarnafæði gáfu flokknum einnig framlag og það upp á 650 þúsund krónur.

Ofarlega á lista yfir hæstu framlög lögaðila voru Samherji, Blikksmíði ehf., Verkland ehf., Dorg ehf. og Hvalur hf. en framlag hvers fyrirtækis nam 550 þúsund krónum. 

Frestur fyrir stjórnmálaflokka til að skila ársreikningum sínum fyrir árið 2024 var til 31. október. Reikningar Samfylkingarinnar og Sósíalistaflokksins eru enn til skoðunar hjá Ríkisendurskoðanda.

Af þeim flokkum sem búnir eru að skila ársreikningi er Framsóknarflokkurinn sá eini sem hefur skilað hagnaði.

